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كويكب بحجم برج إيفل يمر بالقرب من الأرض في هذا الموعد

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية مرور كويكب بالقرب من كوكب الأرض، مشيرة إلى أن حجمه أكبر من برج إيفل في فرنسا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن كويكب بحجم برج إيفل يطلق عليه "99942 أبوفيس" سيمر بالقرب من الأرض عام 2029.

وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية أهمية تمويل الأعمال التحضيرية لمهمة فحص الكويكب، عبر إرسال مركبة فضائية إلى الكويكب.
وستسهم هذه المهمة في جمع معلومات حول الكويكب، تشمل معلومات عن حجمه وشكله وكتلته بالإضافة إلى طريقة دورانه في الفضاء.

ويسعى العلماء إلى تسليط الضوء على التركيبة والبنية الداخلية للكويكب، ومعرفة مداره واستكشاف كيف سيتغير بعدما يمر على مسافة 32 ألف كم من الأرض.

من جهته، قال رئيس مكتب برنامج سلامة الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، هولجر كراج، إن الكويكب سيمر على مسافة أقرب إلى الأرض من الأقمار الصناعية الثابتة.

المصدر: الوفد

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