كولر يفتح باب الرحيل أمام كهربا ويجدد طلب التعاقد مع موكوينا: تفاصيل

رحيل محمود كهربا
أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90”، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط، من أجل التناقش حول بعض الملفات الخاصة بالفريق.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “اللجنة تحدثت مع المدير الفني عن التقييم الفني وأسباب تراجع مستوى الفريق الفني بالإضافة للاستفسار عن أسباب غياب بعض اللاعبين عن المشاركة”.
وأضاف أمير هشام: “اللجنة استفسرت عن أسباب ابتعاد خالد عبدالفتاح والمغربي رضا سليم، رغم اجادتهم في الدقائق التي يشاركوا بها في المباريات الماضية”.
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