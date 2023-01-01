كولر يفتح باب الرحيل أمام كهربا ويجدد طلب التعاقد مع موكوينا: تفاصيل

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صورة الخبر: مارسيل كولر
مارسيل كولر


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90”، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط، من أجل التناقش حول بعض الملفات الخاصة بالفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “اللجنة تحدثت مع المدير الفني عن التقييم الفني وأسباب تراجع مستوى الفريق الفني بالإضافة للاستفسار عن أسباب غياب بعض اللاعبين عن المشاركة”.

وأضاف أمير هشام: “اللجنة استفسرت عن أسباب ابتعاد خالد عبدالفتاح والمغربي رضا سليم، رغم اجادتهم في الدقائق التي يشاركوا بها في المباريات الماضية”.

رحيل محمود كهربا
وقال: “المدير الفني كولر أبدى غضبه من تصرفات محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، وفتح الباب أمام رحيله بالفعل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

واستطرد: “لجنة التخطيط أكدت في اجتماعها مع كولر، أن النادي لن يتهاون في التعاقد مع صفقات قوية ومميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية”.

واختتم أمير هشام: “كولر خلال الجلسة جدد طلبه التعاقد مع موكوينا لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والأهلي قد يدخل في مفاوضات من أجله بالفترة المقبلة”.

المصدر: elbalad

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