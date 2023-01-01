كولر يطرد نجم الأهلي من حساباته بعد قراره بالرحيل عن الفريق



الأهلي الأهلي



أبلغ محمد الضاوي "كريستو"، لاعب فريق الأهلي، إدارة النادي رسميا برغبته في العودة إلى الدوري التونسي والانتقال إلى أحد الأندية التي تفاوضه هناك، بعد أن خرج تماماً من حسابات المدير الفني مارسيل كولر خلال الموسم الجاري.



خيارات كريستو

على الرغم من تلقي كريستو عروضاً من أندية محلية، إلا أنه يفضل العودة إلى تونس. يبحث مسئولو الأهلي حالياً مصير اللاعب، حيث يوجد اقتراح داخل النادي يقضي بتجديد عقده وإعارته لمدة موسم واحد، ليعود بعدها إلى الفريق. يرى مؤيدو هذا الاقتراح أن كريستو يمتلك قدرات فنية عالية وموهبة شابة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها.



الحسم قريباً

من المتوقع أن يحسم مسئولو الأهلي مصير كريستو خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بعودته إلى الدوري التونسي، أو انتقاله إلى أحد الأندية الأخرى في مصر أو خارجها. رغم ذلك، فإن احتمالية استمراره مع الأهلي تبقى ضعيفة للغاية.

قد يعجبك أيضا...

تاريخ كريستو مع الأهليانضم كريستو إلى الأهلي في يناير 2023 قادماً من النجم الساحلي التونسي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف. ورغم ذلك، لم يشارك مع الفريق إلا على فترات متباعدة، مما دفعه للتفكير في العودة إلى الدوري التونسي حيث يعتقد أن فرصه في اللعب ستكون أفضل.