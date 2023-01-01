كولر يرفض المغامرة بثلاثي الأهلي قبل لقاء مازيمبي: تركيزٌ على التعافي واستعدادٌ قويّ للحسم

وأشار المصدر إلى أن "الجهاز الفني يستطيع الاستعانة بأي لاعب حال احتاج له بشكل ضروري لكنه يرفض المغامرة بهم ويفضل استمرارهم في التأهيل والتجهيز لفترة إضافية، وسوف يستعين بهم في المباريات عقب اجتياز عقبة مازيمبي".
قال مصدر بالأهلي إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لا يفضل المغامرة بلاعبيه العائدين من الإصابة في مواجهة مازيمبي الكونغولي.
وأضاف المصدر لكووورة أن إمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج سيعودون للتدريبات الجماعية للفريق الأحمر في غضون الأسبوع المقبل عقب لقاء مازيمبي المقبل تمهيدا للاستعانة بهم في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.
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