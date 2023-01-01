كولر يرفض اعتذار كهربا: تفاصيل جديدة تكشف تطورات الأزمة

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.
فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن أزمة كهربا مع مارسيل كولر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب مهيب عبد الهادي: كولر يرفض اعتذار كهربا.
على الجانب الآخر اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة فريق الداخلية غدًا في الدوري الممتاز.
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