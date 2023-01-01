كولر السبب في التغييرات بقطاع الكرة بالأهلي.. تفاصيل



كولر كولر



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في أحد المؤتمرات الصحفية، ساهمت في العديد من التغييرات داخل قطاع الكرة بالقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط بتشكيلها السابق اختلفت مع المدرب في بعض الأمور.

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وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كولر نجح بشكل واضح مع الأهلي على مدار موسمين وفاز بـ2 دوري و 2 كأس و 2 سوبر محلي، و 2 دوري أبطال إفريقيا، ولم يخسر سوى لقب للسوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، وبطولة الدوري الإفريقي، لكنه حاز على العديد من الألقاب، ولذلك كان مجلس الإدارة يريد تنفيذ مطالبه".وأضاف: "تصريحات كولر تسببت في تعديلات قطاع كرة القدم بشكل رسمي، والمدرب قام بعمل تدوير مميزة ورغم الانتقادات كان يتوج بالعديد من الألقاب، لذلك فهو "عريس الأهلي" على مدار الموسمين، ومحمود الخطيب رئيس النادي قام بتنفيذ مطالبه، ومحسن صالح اصطدم بالمدرب في أكثر من جلسة بينهما".وواصل: "أنتوني موديست كان محل خلاف أيضًا بين محسن صالح وكولر، وأيضا فكرة التعاقد مع جمال الشماخ الذي رفضه المدرب وكان يؤيد ضمه رئيس لجنة التخطيط السابق، حيث كان يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر شاب ويكرر موضوع علي معلول الذي استمر مع النادي لسنوات كثيرة، وكل طرف يرى نفسه على حق، لكن المدير الفني يرغب في الحصول على أمور معينة".وزاد: "محسن صالح رفض الصدام مجددا مع كولر بشأن أي ملفات تخص فريق الكرة بالأهلي، واليوم النادي يعلن رسميًا عن تولي مختار مختار رئاسة اللجنة، ومعه محمد رمضان وزكريا ناصف وحسام غالي.. وكل ما كان يتردد عن الغاء اللجنة كان غير صحيح مطلقًا".وأشار إلى أن كهربا من أفضل مهاجمي الدوري المصري، ولا يوجد الأفضل منه داخل مصر حاليًا، وهل هناك لاعب آخر من الممكن أن يستعين به الأهلي أفضل من كهربا؟، هناك نغمة ترددت حول امكانية رحيل اللاعب، وكهربا أكد اصراره على البقاء في النادي خلال الموسم الجديد.وأكد شبانة: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يمتاز بالذكاء ويعلم متى يتحدث في بعض الأمور جيدًا، ولا يتأقلم مع محسن صالح، والمقارنة بينهما على من يبقى أو يرحل، كانت لصالح كولر، لكن خالد بيبو رحيله كان الأغرب على مدار 35 عامًا، ورغم نجاحه في منصب مدير الكرة، لكنه رحل عن النادي".وأضاف: "خالد بيبو لم يكن يتحدث لوسائل الاعلام، وكان رافضًا الحديث مع الصحافة مطلقًا، ولا يخرج معلومة ويرد بصعوبة على أي شئ، ولم يقوم بعمل سوى مداخلة هاتفية معنا، رغم العلاقة الجيدة التي تربطني بها، وهو يستحق الشكر والتقدير من جماهير الأهلي لو كنت مكان الجماهير سأقوم بعمل هاشتاج بعنوان (شكرا خالد بيبو) لكن المدير الفني له وجهة نظر يجب احترامها".وأوضح: "عندما يكون القائد ناجح لابد من تهيئة كل الظروف لمزيد من النجاح، ولذلك كان على إدارة الأهلي أن تُلبي مطالبه، والمقارنة بينه وبين سيد عبدالحفيظ كانت صعبة ومن سوء حظ بيبو، لأن عبدالحفيظ كانت له نجاحات إدارية كبيرة، وشكرًا خالد بيبو لابد أن يكون هاشتاج لجمهور النادي الأهلي خلال الفترة الحالية".وتابع: "سبق وحذرت خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر في وقت سابق، لأن منصبه يحتم عليه بعض الأمور، وهو (كاتم أسرار) الفريق ويعرف كل صغيرة وكبيرة بل وأكثر من مجلس الإدارة، بحكم تعامله المباشر مع المدير الفني، هو رجل محترم لكنه بدأ يكتب على السوشيال ميديا ويتدخل في بعض الامور لذلك كان رحيله قرار صحيح من جانب الإدارة".وأكمل: "لجنة التخطيط ومجلس الإدارة شعروا بأن خالد الجوادي أصبح لديه تأثير كبير على كولر، وقد يتسبب في بعض الأمور وتوتر العلاقات مع اللاعبين، خصوصا في ظل وجود صداقة قوية بين المترجم ومارسيل كولر وقيامه بنقل بعض الأمور للمدرب، المترجم أخذ قيمة عالية، وهو راجل كفء، لكن رحيله قرار سليم".وأتم: "الأهلي قرر عدم تعيين مدير للكرة لحين رؤية نتاج قراره بتعيين سامي قمصان قائما بأعمال مدير الكرة، قد تنجح التجربة أو لا، ولكن سنرى النتيجة لاحقا".