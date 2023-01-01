كوكب Gliese 12 b قد يكون صالحا للحياة

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اكتشف العلماء باستخدام تلسكوب فضائي تابع لوكالة ناسا عالمًا محيرًا، إنه بحجم الأرض تقريبًا، ويقع بالقرب من نظامنا الشمسي بشكل ملحوظ، ويمكن أن يكون صالحا للحياة.



يدور الكوكب المسمى Gliese 12 b حول نجم قزم أحمر صغير وبارد يقع على بعد حوالي 40 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحوت.



ويقدر أن الكوكب الذي اكتشفه الفريق باستخدام القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا - يبلغ عرضه حوالي 1.1 مرة عرض الأرض، مما يجعله مشابهًا لكوكبنا وكذلك كوكب الزهرة، والذي يُطلق عليه غالبًا نظامنا الشمسي العالمي (التوأم).

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يدور Gliese 12 b حول نجمه Gliese 12 بشكل قريب جدًا بحيث تستمر سنته 12.8 يومًا أرضيًا فقط ومع ذلك، نظرًا لأن القزم الأحمر Gliese 12 يبلغ حجمه حوالي ربع حجم الشمس، فهو أيضًا أكثر برودة بكثير من نجمنا، وهذا يعني أنه على الرغم من أن Gliese 12 b يقع على مسافة من نجمه القزم الأحمر تعادل 7% فقط من المسافة بين الشمس والأرض، إلا أنه لا يزال في المنطقة الصالحة للسكن في نظامه الكوكبي.تُعرف المنطقة الصالحة للسكن أيضًا باسم "منطقة المعتدل"، وهي المنطقة المحيطة بنجم ليست ساخنة جدًا ولا باردة جدًا بحيث لا تستطيع الكواكب استضافة الماء السائل، وهو عنصر حيوي للحياة، على الرغم من ذلك، أن الفريقين اللذين يقفان وراء اكتشاف Gliese 12 b لا يستطيعان التأكد بعد من وجود غلاف جوي له.قالت لاريسا باليثورب، العالمة بجامعة كلية لندن، والتي شاركت في قيادة البحث مع عالم الفيزياء الفلكية بجامعة جنوب كوينزلاند شيشير" يعد هذا الكوكب قريب جدًا؛ هو أحد أقرب الكواكب العابرة إلى الأرض".