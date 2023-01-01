كوكب جديد قريب من «الأرض» صالح للحياة..هل حان التغيير؟

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اكتشاف علماء في المملكة المتحدة، كوكبًا جديدًا يمكن أن يصبح صالحًا للحياة، وبدأ العديد في البحث عن تفاصيل الكوكب الجديد الذي تم اكتشافه.



معلومات الكوكب الجديد «Gliese 12b»

درجة الحرارة على كوكب «Gliese 12b» حوالي 42 درجة مئوية، حسبما قالت «لاريسا باليثورب» من جامعة «إدنبرة».



وتابعت: «سيكون الأمر غير مريحا للإنسان، لكن الطريقة التي نحدد بها صلاحية السكن والعيش هي أن الماء السائل يمكن أن يتواجد على سطح الكوكب، وهو أمر ممكن في هذه الحالة».

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واستخدم فريق من العلماء القمر الاصطناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة التابع لـ«ناسا»، والمعروف باسم «TESS»، لتحديد موقع الكوكب الذي يدور حول نجمه، واستغرق الأمر من العلماء أقل من عام لحساب حجمه ودرجة حرارته وكيفية تحركه.وأوضحت «باليثورب»، أنه من الصعب العثور على كواكب صغيرة، مؤكدة ضرورة معرفة المزيد عن الكواكب التي تقارب حجم الأرض حتى يمكن إدراك عدد الكواكب الأخرى الموجودة في الفضاء».وواصلت: «إن اكتشاف كوكب قريب جدا هو أمر مثير حقا لأنه يسمح لنا بإجراء تحليل للغلاف الجوي، وسنكون قادرين على معرفة الكثير عنه»، وفقًا لـ «سكاي نيوز» البريطانية.من جانبه؛ قال توماس ويلسون، البروفيسور في جامعة «وارويك»، والذي شارك في اكتشاف الكوكب الجديد: «الضوء الذي نراه الآن يعود إلى 40 عاما مضت، وهذا هو الوقت الذي استغرقه الوصول إلينا هنا على الأرض».وتابع: «الخطوة التالية أمام العلماء فهي قيام الفريق بفحص الغلاف الجوي للكوكب ومعرفة ما إذا كان مشابها للغلاف الجوي للأرض».واختتمت «باليثورب»: «يمكن أن يكون كوكبا بلا غلاف جوي، مما يعني أنه ليس صالحا للحياة، من أجل الصالحية للحياة، فأنت تريد غلافا جويا رقيقا، فالكواكب ذات الغلاف الجوي السميك تميل إلى أن تكون شديدة الحرارة».