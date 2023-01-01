كوكبة الأقمار الصناعية بكين -3 سي تلتقط أول صورة لها

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

التقطت كوكبة الأقمار الصناعية بكين -3 سي أول صورة لها والتي تظهر محطة أرضية للقمر الصناعي في بكين وتضمن مجموعة من المباني التي تتميز بنسيج واضح وتفاصيل غنية وألوان نابضة بالحياة..

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الخميس أن الكوكبة المذكورة ستعمل أقمارها الأربعة ضمن شبكة مصفوفة على مراحل، مما يوفر الدعم لمجالات مثل إدارة موارد الأراضي، ومسح الموارد الزراعية، ورصد البيئة الإيكولوجية، والتطبيقات الحضرية.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخا حاملا من طراز لونج مارش-2 دي يوم الاثنين الماضي، لإرسال كوكبة الأقمار الصناعية بكين -3 سي إلى مدار محدد مسبقا. وستستخدم الكوكبة في المقام الأول لتوفير بيانات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد ذات دقة مكانية وزمانية عالية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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