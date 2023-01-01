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كوريا الجنوبية تفتح تحقيقًا ضد Telegram

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صورة الخبر: Telegram
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ذكرت وكالة "يونهاب" بأن شرطة كوريا الجنوبية فتحت تحقيقا في أنشطة شبكة "تلجرام" للتواصل الاجتماعي، وفقا ل "روسيا اليوم".

وأضافت أن التحقيق يجري للاشتباه في "تسهيل الشبكة ارتكاب الجرائم، لاسيما توزيع مقاطع فيديو مزيفة ذات طبيعة جنسية وجرائم أخرى على "تلغرام".
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كما يجري النظر في إمكانية توجيه تهم التواطؤ والمساعدة مع منشئي الروبوتات المزيفة العميقة

و تخطط الشرطة الكورية الجنوبية لدراسة إمكانية التعاون مع فرنسا والمنظمات الدولية في إطار هذا التحقيق.

وتم اعتقال مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف في 24 أغسطس الماضي في مطار لوبورجيه الفرنسي.

وتم توجيه 6 تهم إليه تشمل التواطؤ في إدارة منصة تسمح بنشر معلومات محظورة في إطار جماعة إجرامية.
وتم إخلاء سبيل دوروف بكفالة بقيمة 5 ملايين يورو. ويمنع دوروف من مغادرة الأراضي الفرنسية ويجب عليه إبلاغ الشرطة بمكانه مرتين في الأسبوع.

المصدر: الوفد

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