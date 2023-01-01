كوريا الجنوبية تستأنف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت..ردا على إطلاق بالونات القمامة..

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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أنه سيتم استئناف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت، وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية مجددا لبالونات تحمل قمامة.



وقال المكتب الرئاسي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن المسئولية عن أي تصعيد للتوتر بين الكوريتين ستقع بالكامل على عاتق كوريا الشمالية.



وجاء هذا الإعلان بعد أن عقد مجلس الأمن القومي اجتماعا طارئا برئاسة مستشار الأمن القومي تشانج هو جين .. وأكد المشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي أنه لا يمكن التسامح مع أي محاولة لإثارة القلق بين أفراد الشعب الكوري الجنوبي وإحداث فوضى اجتماعية، وذلك تعليقا على إطلاق كوريا الشمالية الأخير لبالونات تحمل قمامة.

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وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت مئات البالونات التي تحمل قمامة عبر الحدود في أوائل يونيو الجاري .. واستأنفت يوم أمس (السبت) هذه الأعمال بعد إطلاق جماعات مدنية كورية جنوبية لبالونات تحملمنشورات دعائية مناهضة لبيونج يانج إلى الشمال.