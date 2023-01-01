كوب من شاي الكركديه يوميا يخلصك من الوزن الزائد



شاي الكركديه شاي الكركديه

شرب شاي الكركديه كل يوم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي، يحتوي هذا النبات على الأنثوسيانين والمركبات الفينولية والفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تنظيم الجينات المشاركة في هضم الدهون، مما يمكن أن يعزز التخلص من الدهون.

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تساعد هذه المواد أيضًا في إدارة تضخم الخلايا الدهنية عن طريق تقليل حجم الخلايا الدهنية.على عكس الشاي الأخضر، يتمتع الكركديه بنكهة أكثر متعة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تمنع أمراض القلب والشيخوخة المبكرة، وهو خيار رائع لأولئك الذين لا يحبون شرب الشاي الأخضر.طريقة عمل شاي الكركديهلتحضير شاي الكركديه والحفاظ على خصائص الزهرة، يجب غلي الماء ثم رفعه عن النار، ثم إضافة أزهار الكركديه إلى الماء، وتغطية الوعاء، وترك الأزهار منقوعة لمدة 10 دقائق قبل تصفيتها وشربها.النسبة الصحيحة للكركديه والماء هي:ملعقتان كبيرتان من الكركديه المجفف أو 2 كيس شاي الكركديه؛1 لتر من الماء يبدأ في الغليانيجب شرب 3 إلى 4 أكواب من هذا الشاي يوميًا، قبل نصف ساعة من وجباتك الرئيسية.يجب تناول الشاي بدون سكر لتحقيق التأثير المتوقع، ومع ذلك، ستلاحظ نتائج مثالية لفقدان الوزن عند دمجه مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.