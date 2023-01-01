كهربا يهدد بالرحيل عن الأهلي: موديست وكولر كلمة السر



كهربا كهربا

يهتم عشاق النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بآخر تطورات أزمة غضب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من الجلوس احتياطيا في الوقت الذي يشارك فيه أنتوني موديست، مع الفريق رغم ضعف مستواه منذ التعاقد معه.











وعلمت فيتو أن غضب محمود كهربا امتد لتوجيه اللوم لبعض المقربين منه بالفريق حول لماذا أصر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على عدم رحيله لأحد الدوريات الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم أنه لا يشارك بشكل أساسي مع المارد الأحمر.







وأكد مصدر أنه في حالة استمرار عدم مشاركة كهربا وقدوم عرض له سيعقد جلسة مع إدارة الفريق للرحيل عن الأهلي خاصه لتعويض المبلغ المالي الكبير الذي دفعه من راتبه ضد الغرامة الموقعة عليه لدى نادي الزمالك.



وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن غضب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بسبب عدم مشاركته أمام الإسماعيلي، وأن اللاعب حطم غرفة ملابس الأهلي بعد علمه بالغرامة التي وقعت عليه وقدرها 200 ألف جنيه مصري.



وعلمت فيتو أن كل ما انتشر حول تحطيم كهربا غرفة ملابس الأهلي غير صحيح بالمرة وأن اللاعب ملتزم بقرار مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بعدم المشاركة أمام الإسماعيلي.











وتابع المصدر أن كل ما تردد غير صحيح تماما وأن كهربا ملتزم ويعد من أفضل اللاعبين في الفريق ودائما ما يثني عليه مارسيل كولر. وسادت حالة من الغضب على عدد من لاعبي النادي الأهلي بسبب إصرار مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على مشاركة أنتوني موديست بمباريات الفريق.



الأزمة بدأت أمس خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري عندما شارك موديست في اللقاء رغم ظهوره بمستوى متواضع مع الأهلي منذ التعاقد معه، ومع ذلك يصر كولر على إشراك اللاعب في المباريات.











وأكد مصدر بالأهلي أن هناك لاعبين يستحقون المشاركة بالفريق ويقدمون مستوى أفضل من موديست.



ولعل الفترة الأخيرة شهدت مطالب. كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، المشاركة مع الأهلي خاصة وأنهم يقدمون مستوى جيد بالفترة الماضية.











فيما ظل محمود عبدالمنعم كهربا على مقاعد بدلاء الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي في الوقت الذي شارك خلاله موديست باللقاء بالرغم من ضعف مستواه والانتقادات التي تواجه اللاعب من جماهير الأهلي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء غد السبت في إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.











تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الجونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير الدفاع: على معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد



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الوسط: إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - أكرم توفيق



الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - وسام أبو على



ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو اليوم مع لاعبيه قبل انطلاق مران الأحمر الختامي، استعدادا لمواجهة الجونة غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة غدا فى إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.



ويدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم عقب خوض مرانه المسائي على ملعب التتش بالجزيرة.



موعد مباراة الاهلي والجونة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة في السابعة مساء غد السبت.



وتنقل مباراة الأهلي أمام الجونة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.



مواعيد مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري

زد ضد المقاولون -7:00 مساء - الجمعة 3 مايو - ستاد القاهرة

الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة -7:00 مساء - الجمعة 3 مايو -ستاد الإسكندرية

فاركو ضد الإسماعيلي -4:00 مساء - السبت 4 مايو -ستاد برج العرب

الداخلية ضد سيراميكا كليوباترا -7:00 مساء - السبت 4 مايو -ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الجونة -7:00 مساء - السبت 4 مايو -ستاد القاهرة

سموحة ضد الزمالك -7:00 مساء - الأحد 5 مايو -ستاد برج العرب

البنك الأهلي ضد إنبي -7:00 مساء - الأحد 5 مايو -ستاد القاهرة

طلائع الجيش ضد المصري -7:00 مساء - الأثنين 6 مايو -ستاد برج العرب

بيراميدز ضد فيوتشر -7:00 مساء - الإثنين 6 مايو -ستاد الدفاع الجوي

