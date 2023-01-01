كهربا يرحل عن الأهلي بشكل نهائي



كهربا كهربا

أعلن نادي الأهلي عن فتح باب التفاوض لرحيل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بعد خلافات حادة بين اللاعب والمدير الفني السويسري مارسيل كولر.

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قرار رحيل نهائي:وأكدت مصادر مقربة من النادى الأهلي ، أن قرار رحيل كهربا بات نهائيًا، بعد توتر العلاقة بين اللاعب والمدير الفني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ظهر هذا التوتر جليًا في استبعاد كهربا من تشكيلة الفريق في المباريات الأخيرة، مثل مباريات البنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة.أسباب رحيل كهرباء عن الأهلي :يرجع سبب القرار إلى رفض المدير الفني مارسيل كولر التام لاستمرار كهربا مع الفريق في الموسم المقبل. وقد أبلغ كولر إدارة النادي برغبته في رحيل اللاعب، مما دفع الإدارة لفتح باب التفاوض مع الأندية المهتمة باللاعب.عروض محلية وخارجية:تلقى الأهلي العديد من العروض لضم كهربا، سواء من أندية داخلية أو خارجية ومع ذلك، فقد تراجعت العروض الخارجية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ما يرجح انتقال اللاعب إلى أحد الأندية المحلية.نادي زد في الصورة:أشارت التقارير إلى أن نادي زد هو الأقرب لضم كهربا، حيث أجرى النادي مفاوضات جادة مع اللاعب، ويتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.فتح باب المفاوضات:أكدت إدارة الأهلي أنها مستعدة لمناقشة أي عروض جدية لضم كهربا، في إطار سعيها لتلبية رغبات الجهاز الفني وتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد.