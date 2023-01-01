كنز صحي أبيض: فوائد اللب الأبيض لتنظيم السكر وضبط الوزن

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اللب الأبيض

نتناول اللب الأبيض أو "البذر الأبيض" بشكل دائم ولكننا نجهل فوائده الصحية، وفوائد تناوله بشكل دائم، حيث يحمل عناصر مثل المنجنيز والبروتين والزنك، كما أن تناوله يساعد على خفض مستويات الكوليسترول بالدم، ومنع مرض السكري وهشاشة العظام، وكذلك التخلص من الوزن الزائد.

من خلال الاسطر التالية سنستعرض لكم 7 فوائد رائعة تحدث للجسم عند تناول اللب الأبيض وفقا لموقع هيلثي..

السكري :
اللب الأبيض غني بالدهون الصحية ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف والأحماض الدهنية الغير مشبعة والتي تعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم، وذلك من خلال تناولها يوميا.

يخفض الكوليسترول :
تناول اللب الأبيض بشكل منتظم يعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول السيئ بالجسم، وفى دراسة عام 2012 نشرت مجلة الطب البديل، أثبت الباحثون ان اللب الأبيض أظهر زيادة كبيرة فى الحماية من الكوليسترول والحد من المرض.

خسارة الوزن :
عندما تشعر بالجوع الشديد عليك تناول حفنة من اللب الأبيض وسوف تقوم بتقليل الجوع والرغبة في تناول الطعام.

انقطاع الطمث :
اللب الأبيض غني بمادة (الاستروجين النباتي) فيتويستروغنز او الفتو استروجين الطبيعي والتي تشير الدراسات أنها تؤدي إلى زيادة كبيرة فى الكوليسترول الجيد بالجسم، إلى جانب خفض ضغط الدم، وعلاج السخونية والصداع وآلام المفاصل والأعراض الأخري المصاحبة لسن اليأس أو إنقطاع الطمث.

التهاب المفاصل :
اللب الأبيض يقلل من الالتهابات لذلك فهو مفيد في علاج التهاب المفاصل وخاصة ما يعرف بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للإلتهابات والتخفيف من آلام وأوجاع المفاصل.
حماية العظام :
يحتوي اللب الأبيض على عنصر الزنك وهو أكثر المعادن أهمية لصحة العظام، لذلك فإن تناول اللب الأبيض يعمل على منع الإصابة بهشاشة العظام.

ينظم النوم :
يحتوي اللب الأبيض على كمية عالية من التريبتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى سيروتنيوم، ومن ثم إلى الميلاتونين الذي يساعد على النوم بشكل هادىء وشكل مريح.

المصدر: elbalad

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