كمية اللحوم المناسبة لمريض الكبد في عيد الأضحى: نصائح من مختص

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى بتناول اللحوم من الأضاحي، ولكن بالنسبة لمرضى الكبد، قد يمثل هذا الموسم تحديًا نظرًا لحاجته إلى نظام غذائي خاص للحفاظ على صحته.
من جانبه أوضح الدكتور ممدوح الشربينى، أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة، أن مرضى الكبد بحاجة إلى تقليل الجهد المبذول من الكبد عند تناول اللحوم التي تحتاج إلى معالجة في هضم الدهون والبروتينات الزائدة.
نصائح لتناول اللحوم بشكل آمن لمرضى الكبد
وكشف الطبيب خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، عن أنه بالنسبة للحوم يجب على مريض الكبد اختيار نوع اللحوم ويفضل أن تكون لحوم بيضاء مثل الدجاج والسمك، التي تعتبر أفضل من اللحوم الحمراء نظرًا لاحتوائها على نسبة أقل من الدهون، وإذا كان على مريض الكبد الرغبة في تناول اللحوم الخالية من الدهون، واختيار قطع اللحم الخالية من الدهون التي تقلل من عبء الدهون على الكبد.
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