كل ما تريد معرفته عن هاتف iPhone 17 Slim حتى الآن

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في عام 2025، من المتوقع أن توقف شركة أبل جهاز "iPhone Plus" في تشكيلة iPhone 17 الخاصة بها لإفساح المجال أمام "iPhone Slim" - على الرغم من أنه قد لا يُطلق عليه هذا الاسم فعليًا عند ظهوره لأول مرة في خريف العام المقبل، وعلى الرغم من أن إطلاق سلسلة iPhone 16 لا يزال على بعد أكثر من شهرين، فإن الشائعات حول iPhone الذي سيصل لجيلين ليست بالأمر غير المعتاد حتى الآن في وقت مبكر.



بينما ننتظر سلسلة iPhone 16 لهذا العام، إليك تجميعًا لكل ما سمعناه من مصادر حتى الآن حول هاتف أبل المسمى iPhone 17 "Slim".



تصميم أنحف

قد يعجبك أيضا...

وفقًا لموقع The Information، فإن طراز iPhone 17 الجديد كليًا من أبل في العام المقبل سيكون له تصميم "أنحف بشكل ملحوظ" بهيكل من الألومنيوم، بدلاً من غلاف من التيتانيوم مثل طرازات Apple Pro، ويدعي المنفذ الإخباري أيضًا أن الجهاز سيحتوي على جزيرة ديناميكية أضيق، ربما بسبب اعتماد شركة أبل لـ "معادن" أصغر لنظام Face ID، وتم وصف إعادة تصميم الجهاز، الذي يحمل الاسم الرمزي D23، بأنه مكافئ رئيسي لجهاز iPhone X.شاشة أصغروصلت التفاصيل الأولى حول حجم شاشة الجهاز من محلل Haitong International Securities، جيف بو، الذي قال إنه سيكون 6.6 بوصة. ومع ذلك، وفقًا لمحلل Display Supply Chain Consultants (DSCC)، روس يونغ، فإنه سيحتوي على شاشة مقاس 6.55 بوصة، للمقارنة، يحتوي هاتف iPhone 15 Plus على شاشة مقاس 6.7 بوصة. ويقال إن شركة آبل لا تزال تختبر تصميمات مختلفة للهاتف الأقل حجمًا، لذا يمكن أن يتغير حجم الشاشة دائمًا من الآن وحتى إطلاق الجهاز.الكاميرات المنقولةزعمت المعلومات أن هاتف iPhone 17 "Slim" سيحتوي على كاميرات في مواقع لم نشاهدها من قبل على هاتف iPhone، ووفقا لتقرير صدر في شهر مايو، يمكن نقل الكاميرات الخلفية إلى "المركز العلوي" للجهاز، وتحتوي بعض هواتف Android مثل Pixel 8 Pro من Google على كاميرات خلفية في الموضع العلوي الأوسط، لكن نظام كاميرا iPhone من أبل يحتل الزاوية العلوية اليسرى منذ طراز 2007.طلاء مضادة للانعكاسستحتوي جميع طرز iPhone 17 على شاشة مضادة للانعكاس أكثر مقاومة للخدش من Ceramic Shield من أبل الموجود في طرز iPhone 15، وفقًا لما ذكره Instant Digital المسرب الصيني على Weibo، ويقال إن الزجاج الخارجي لسلسلة iPhone 17 يحتوي على "طبقة فائقة الصلابة مضادة للانعكاس" وهي "أكثر مقاومة للخدش"، وليس من الواضح ما إذا كانت شركة آبل تخطط لاعتماد Gorilla Glass Armor الذي تستخدمه سامسونج في هاتفها Galaxy S24 Ultra، لكن وصف أحدث تقنيات كورنينج يتطابق مع الشائعات.تقنية بروموشنوفقًا لـ The Elec، ستحتوي جميع طرازات iPhone 17 على شاشات OLED مع تقنية لوحة الكترونية معززة منخفضة الطاقة، مما يجعل ProMotion في طرز iPhone غير الاحترافية من أبل لأول مرة، ويسمح ProMotion للشاشة بزيادة معدل التحديث إلى 120 هرتز للتمرير الأكثر سلاسة ومحتوى الفيديو عند الحاجة، ويسمح ProMotion أيضًا للشاشة بالانتقال إلى معدل تحديث أكثر كفاءة في استخدام الطاقة يصل إلى 1 هرتز، ولهذا السبب تتميز شاشات iPhone 15 Pro بقدرة التشغيل الدائم التي تعرض ساعة قفل الشاشة والأدوات والإشعارات وخلفية الشاشة حتى عندما الجهاز مقفل.تحسين كاميرا الصور الشخصيةوفقًا لمحلل شركة Apple Ming-Chi Kuo، فإن تشكيلة iPhone 17 بأكملها ستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة مكونة من ستة عناصر، ويتميز iPhone 14 و15 بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع خمسة عناصر عدسة بلاستيكية، ومن المتوقع أن تتميز تشكيلة iPhone 16 لهذا العام بنفس الأجهزة، وستسمح الدقة التي تمت ترقيتها في iPhone 17 للصور بالحفاظ على جودتها حتى عند قصها أو تكبيرها، بينما سيلتقط العدد الأكبر من وحدات البكسل تفاصيل أكثر دقة، ومن المفترض أيضًا أن تؤدي الترقية إلى عدسة مكونة من ستة عناصر إلى تحسين جودة الصورة قليلاً.الترقيات الداخليةيزعم المحلل في Haitong، Jeff Pu، أن iPhone 17 "Slim" سيحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مقارنة بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على iPhone 15 Plus، وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تكون جميع طرز iPhone 16 القادمة مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 8 جيجابايت، وهو أحد متطلبات أجهزة Apple Intelligence الموجودة على الجهاز، ووفقا للمعلومات، سيتم تجهيز الجهاز أيضًا بشريحة Apple A19.أعلى سعرأفادت المعلومات أن جهاز iPhone 17 الأقل حجمًا يمكن أن يكون له سعر أعلى من طراز Pro Max، والذي يبدأ حاليًا بسعر 1199 دولارًا، مما يشير إلى أن الجهاز سيصبح الطراز الأحدث في التشكيلة، مما يتفوق على iPhone 17 Pro Max، وإذا كان الأمر كذلك، فربما يصبح "iPhone Slim" هو "iPhone Ultra" الذي ترددت شائعات عنه منذ عدة سنوات.