كل ما تريد معرفته عن ميزة صور الواقع المعزز Snapchat

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تعمل سناب شات على تطوير قدرات الواقع المعزز (AR) من خلال دمج الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، تتيح هذه التقنية المبتكرة للمستخدمين والمبدعين إطلاق العنان لإبداعاتهم على المنصة بشكل لم يسبق له مثيل، تخيل أنك تصف مشهدًا ما وتشاهده يتجسد في محيطك على الفور.



ومع هذه الميزة الجديدة، "تصبح الرؤية حقيقة"، حيث تشير التقارير إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على كتابة وصف وإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، على عكس الإصدارات السابقة من تقنية الواقع المعزز، التي كانت بها قيود، يمكن للمطورين إنشاء عدسات أكثر واقعية وتطورًا.



وقال بوبي مورفي، رئيس التكنولوجيا في الشركة: "الأمر الممتع بالنسبة لنا هو أن هذه الأدوات تعمل على توسيع المساحة الإبداعية التي يمكن للأشخاص العمل فيها، ولكنها أيضًا سهلة الاستخدام، بحيث يمكن للقادمين الجدد بناء شيء فريد بسرعة كبيرة. ويتحدث هذا الوقت الفعلي والمستقبلي على نماذج تعلم الآلة المولدة للأجهزة عن اتجاه جديد ومثير للواقع المعزز، ويمنحنا مساحة لإعادة النظر في كيفية تخيلنا لتقديم تجارب الواقع المعزز وإنشائها تمامًا.

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وأصدرت الشركة هذا الإعلان المهم في معرض اكسبو العالمي المعزز الذي أقيم في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لموقع TechCrunch، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا البدء في استخدام العدسات قريبًا جدًا، بينما سيتمكن المبدعون من البدء في صنع العدسات بحلول نهاية هذا العام.ادعى بوبي مورفي أيضًا أن النموذج سيكون مضغوطًا مما سيساعده على العمل على الهاتف الذكي وسيكون لديه سرعة كافية لإعادة عرض الإطارات في الوقت الفعلي.إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطرح سناب شات أيضًا مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة لتبسيط إنشاء تأثيرات الواقع المعزز الفريدة للمبدعين، كما يقدم التحديث الأخير لـ Lens Studio تأثيرات جديدة للوجه، مما يسمح للمبدعين بالتحكم في الصور أو تحميلها لإنشاء عدسات مخصصة يمكنها تعديل مظهر وجه المستخدم بشكل كبير.على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار الدقيق للميزة الجديدة GenAI، إلا أنه يمكن للمستخدمين توقع إطلاقها في الأشهر المقبلة.