كل ما تريد معرفته عن ميزة صور الواقع المعزز Snapchat

تعمل سناب شات على تطوير قدرات الواقع المعزز (AR) من خلال دمج الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، تتيح هذه التقنية المبتكرة للمستخدمين والمبدعين إطلاق العنان لإبداعاتهم على المنصة بشكل لم يسبق له مثيل، تخيل أنك تصف مشهدًا ما وتشاهده يتجسد في محيطك على الفور.
ومع هذه الميزة الجديدة، "تصبح الرؤية حقيقة"، حيث تشير التقارير إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على كتابة وصف وإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، على عكس الإصدارات السابقة من تقنية الواقع المعزز، التي كانت بها قيود، يمكن للمطورين إنشاء عدسات أكثر واقعية وتطورًا.
وقال بوبي مورفي، رئيس التكنولوجيا في الشركة: "الأمر الممتع بالنسبة لنا هو أن هذه الأدوات تعمل على توسيع المساحة الإبداعية التي يمكن للأشخاص العمل فيها، ولكنها أيضًا سهلة الاستخدام، بحيث يمكن للقادمين الجدد بناء شيء فريد بسرعة كبيرة. ويتحدث هذا الوقت الفعلي والمستقبلي على نماذج تعلم الآلة المولدة للأجهزة عن اتجاه جديد ومثير للواقع المعزز، ويمنحنا مساحة لإعادة النظر في كيفية تخيلنا لتقديم تجارب الواقع المعزز وإنشائها تمامًا.
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