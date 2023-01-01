كل ما تريد معرفته عن جهاز HomePod المزود بشاشة من شركة أبل



HomePod HomePod

بعد إطلاق HomePod 2 في أوائل عام 2023، كان هناك عدد من الشائعات حول نموذج HomePod جديد يتضمن نوعًا من الشاشات، ركزت هذه الشائعات على فكرتين مختلفتين لما سيكون عليه جهاز HomePod المزود بشاشة عرض، الشائعات الأكثر انتشارًا هي شاشة ذكية أكثر تقليدية، والآخر عبارة عن جهاز سطح الطاولة أكثر تقدمًا بذراع آلية.

قد يعجبك أيضا...

تعمل شركة Apple على شاشة ذكيةووفقًا لمحلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo، من المرجح أن يشتمل منتج العرض الذكي من Apple على شاشة LCD مقاس 7 بوصات، وهذا من شأنه أن يجعله مشابهًا للمنتجات الأخرى الموجودة في السوق، مثل Amazon Echo Show، سيكون الجهاز مناسبًا لمكالمات FaceTime والتحكم في ملحقات منزلك الذكي والتفاعل مع Siri.واكتشف موقع 9to5Mac أن شركة آبل قامت باختبار نظام تشغيل tvOS على جهاز iPad mini في الماضي، مما يشير إلى أن الشركة تعتزم استخدام حجم شاشة مماثل لمنتج العرض الذكي القادم.وعلى الرغم من أن تقرير كو الأصلي ذكر تاريخ الإصدار في أوائل عام 2024، فمن الواضح أن ذلك لم ينتهي في النهاية، ومع ذلك، فقد رأينا عددًا من الإشارات إلى هذا الجهاز ضمن برنامج Apple التجريبي مؤخرًا، لذلك فمن المحتمل أن يكون هذا الجهاز قاب قوسين أو أدنى.ووفقًا لرؤية موقع MacRumors الشهر الماضي، تم رصد جهاز لم يتم إصداره يسمى "HomeAccessory17,1" في كود الواجهة الخلفية، يشير هذا المرجع إلى أن الجهاز سيعمل بنسخة مختلفة من شريحة A18، والتي ستظهر لأول مرة مع طرازات iPhone 16 القادمة.وإذا كان جهاز HomePod القادم المزود بشاشة عرض مزودًا بشريحة A18، فمن المحتمل أن يدعم الجهاز Apple Intelligence، وهو ما لا تدعمه طرز HomePod الحالية، سيكون هذا أمرًا كبيرًا جدًا، نظرًا لأن Siri يحقق قفزة هائلة مع Apple Intelligence، وهو أمر سيكون مهمًا جدًا على الجهاز الذي تتفاعل معه بشكل أساسي من خلال التحدث إليه.كما أشار مارك جورمان من بلومبرج سابقًا إلى إمكانية وجود "شاشة ذكية تشبه جهاز iPad والتي يمكن تثبيتها مغناطيسيًا على الحائط"، ويختلف هذا قليلًا عن الأفكار السابقة، حيث يشير إلى أن شركة آبل قد تعمل على جهاز لوحي أرخص من أي نوع، باستثناء أنه لن يعمل بنظام iPadOS، يذكر جورمان حوامل الحائط المغناطيسية، ولكن يمكنني أيضًا أن أرى شركة Apple تبني نظامًا بيئيًا من الملحقات الأخرى، أحدها عبارة عن منصة مكبرات صوت مغناطيسية، على غرار Google Pixel Tablet.نظام تشغيل جديد من أبل: homeOSيشاع منذ فترة طويلة أن شركة أبل تعمل على نظام تشغيل جديد يسمى homeOS، وتعود الشائعات إلى عام 2021، وفي الآونة الأخيرة، تم العثور على مراجع جديدة داخل tvOS 17،4 تشير إلى العلامة التجارية "homeOS"، ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان نظام التشغيل homeOS سيكون نظام تشغيل جديدًا تمامًا (على الرغم من أنه من المحتمل أن يظل يعتمد على نظام tvOS)، أو ما إذا كان مجرد علامة تجارية جديدة لنظام تشغيل tvOS، وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن تتضمن منتجات HomePod الجديدة ذات الشاشات تلك العلامة التجارية بطريقة ما.وفي وقت سابق من هذا الشهر، عثر موقع 9to5Mac على واجهة جديدة تعمل باللمس تسمى "PlasterBoard" ضمن الإصدار التجريبي 3 من tvOS 18، لا يزال PlasterBoard في أيامه الأولى، لكننا رأينا حتى الآن شاشة جديدة لرمز المرور، وهو شيء غير موجود في tvOS اليوم، من المحتمل أن يكون من المنطقي أن يكون لديك شاشة قفل مناسبة على منتج مثل HomePod مع الشاشة، حيث من المفترض أن يكون جهازًا شخصيًا أكثر.الروبوتات المنزليةبعد إلغاء Apple Car، أفادت التقارير أن شركة Apple بدأت في نقل المهندسين للعمل على العديد من المنتجات الروبوتية المتعلقة بالمنزل، لتكون بمثابة "الشيء الكبير التالي" للشركة، وبينما تعمل الفرق أيضًا على منتجات أكثر تقدمًا، مثل "الروبوت المتنقل الذي يمكنه متابعة المستخدمين حول منازلهم"، كان أحد المنتجات التي تم التركيز عليها هو جهاز روبوتي يوضع على الطاولة مزود بشاشة عرض، في الماضي، أشار جورمان إلى هذا الجهاز على أنه "HomePod بشاشة تدور مثل الذراع الآلية".