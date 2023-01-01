كليات جديدة في الجامعات الخاصة.. تعرف عليها

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وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على إنشاء كلية الطب بجامعة الحياة.



ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية.



ووافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة رؤية للعلوم والتكنولوجيا" بمحافظة بني سويف، وتضم الكليات التالية: "كلية طب الفم والأسنان – كلية الهندسة والتكنولوجيا – كلية تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي".

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كما وافق المجلس على إنشاء كلية "الطب، وطب الفم والأسنان، والتمريض" بالجامعة المصرية الصينية.ووافق المجلس أيضًا على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة نماء للعلوم والتكنولوجيا" بمحافظة سوهاج وتضم الكليات التالية "كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية طب وجراحة الفم والأسنان"، كما وافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة" بمدينة السادس من أكتوبر وتضم الكليات التالية "كلية الصيدلة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية علوم الإدارة".كما وافق المجلس على إنشاء كليتي الطب البشري، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة دراية، ووافق أيضا على تغيير مُسمى كلية الفنون الجميلة بجامعة الجيزة الجديدة إلى كلية الفنون والتصميم.