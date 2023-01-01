كليات جديدة في الجامعات الخاصة.. تعرف عليها

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على إنشاء كلية الطب بجامعة الحياة.
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية.
ووافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة رؤية للعلوم والتكنولوجيا" بمحافظة بني سويف، وتضم الكليات التالية: "كلية طب الفم والأسنان – كلية الهندسة والتكنولوجيا – كلية تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي".
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