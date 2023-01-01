كلمة السر لتخفيف عقوبة المتهم في قضية حبيبة الشماع .. فيديو



حبيبة الشماع حبيبة الشماع

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية عن التطورات الجديدة في قضية حبيبة الشماع بعد أن برأت المحكمة سائق اوبر من تهمة خطف الشابةـ و ما هو رد فعل أسرة المتهم عقب صدور الحكم.

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شهدت قضية حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الشروق"، مفاجأة صادمة قلبت موازين القضية عقب وفاة حبيبة الشماع بعدة أشهر، إثر الحادث الشهير الذي تعرضت له مع سائق أوبر، المتهم بمحاولة خطفها وحيازة الحشيش المخدر، حيث قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع، مع تخفيف عقوبة تهمة تعاطي المخدرات.قرار المحكمةكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في شهر مايو الماضي، قرارًا بمعاقبة محمود هاشم، سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، بالحبس لمدة 15 عامًا وتغريمه 50 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، كما أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بعدة تهم من بينها الشروع في خطف المجني عليها بطريق الإكراه، وحيازة الحشيش المخدر، وقيادة مركبة آلية واقعًا تحت تأثير المخدرات.وقضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، امس الخميس ، بتخفيف حكم سجن سائق أوبر محمود هاشم، المتهم بوفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، من 15 سنة إلى 5 سنوات في تهمة تعاطي المخدرات، وبراءته من تهمة الشروع في خطفها.من جانبه قال دفاع "سائق أوبر"، أنه سوف يتقدم بطلب طعن خلال الأيام المقبلة، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالسجن 5 سنوات لموكله، في تهمة تعاطي المواد المخدرة، موضحًا أنه كان متأكدًا من عدل قضاء مصر، وكان في انتظار الحكم على موكله من الجلسة الماضية.https://www.facebook.com/watch/?v=4013307632232474