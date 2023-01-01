كفتة دجاج منزلية سهلة وسريعة



كفتة الفراخ كفتة الفراخ

طريقة عمل كفتة الفراخ، من طرق الاكلات التي يمكنك تحضيرها وحفظها في الفريزر، لحين الحاجة، وبالتالي يمكنك تحضيرها، وحفظها لحين الحاجة إليها خلال الأيام التي قد تواجهين فيها ضيق الوقت، خاصة إذا كنت امرأة عاملة، وتبحثين عن أكلات لتحضيرها لتوفير الوقت.

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كما أن طريقة عمل كفتة الفراخ من الأكلات سريعة التحضير وغير المكلفة، لذلك فهي الاكلة المثالية، بالنسبة للكثيرات من ستات البيوت.وطريقة عمل كفتة الفراخ موفرة وغير مكلفة، فيمكنك بنصف كيلو من الفراخ المخلية، ان تصنعي كمية كبيرة من الكفتة تكفي لأسرة كاملة، لأن هناك العديد من الإضافات التي تضاف اليها، تزيد من كميتها، مثل البصل والبقسماط، وهي من المكونات التي يمكنك زيادة كميتها، دون أن يؤثر ذلك في طعمها.طريقة عمل كفتة الفراخونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل كفتة الفراخ، باحترافية زي الجاهزة، وبطعم لا يقاوم، ويمكنك عملها سندوتشات، في العيش الفينو او السوري مع السلطات، كما يمكنك تقديمها مع المكرونة بالصلصة.مكونات عمل كفتة الفراخ المشويةنصف كيلو دجاج مخليبصلة متوسطة مفرومةملعقة صغيرة كمون مطحوننصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونةربع ملعقة صغيرة فلفل أسودملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عاديةملعقة صغيرة عصير ليمون2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم (أو نصف حبة فلفل أخضر عادي مفروم )4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومةملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختياري)ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جافملعقة صغيرة ثوم مفرومملعقة صغيرة ملحبيضة مخفوقة بالشوكة2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختياري ممكن الاستغناء عنه)2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحونطريقة عمل كفتة الفراخنضع الفراخ المخلية، صدور أو صدور مع الأفخاذ، في محضر الطعام.نضيف إليه الفلفل الحار أو العادى والكزبرة الخضراء والنعناع والبصل والثوم وكل التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.نفرم المكونات معا مع عدم الإفراط فى الفرم، حتى لا يصبح الخليط مثل العجينة.بعد الفرم نضع الخليط فى بولة عميقة، ونضيف عليه البيضة تدريجيا، ونخلط لأنه يمكن الاكتفاء بنصف البيضة فقط، حتى لا يصبح الخليط ناعم.نضيف البقسماط المطحون، مع الجبن المبشور، ونخلط، ثم نغطى البولة وندخلها الثلاجة 2 ساعة، حتى نسهل عملية التشكيل.بعد مرور الوقت، نحضر شواية وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن جيدا، ثم نشكل الخليط على أسياخ.توضع على الشواية، مع تركها 10 دقائق، حتى تنضج مع تحريك السيخ.يمكن بعد نضج كفتة الفراخ المشوية، أن يوضع فى صينية، ونحمي قطعة فحم على النار، وتوضع على قطعة ورق فويل، وتوضع فى وسط الصينية ونصب عليها ملعقة زيت، ونغطى الكفتة، وتترك دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم.لو لم يكن لديكِ الاسياخ يمكن تشكيلها باستخدام يد ملعقة خشب، ثم نخرجها وتسوى على الشواية مع قلبها، حتى تنضج من جميع الجهات.وبعد نضج كفتة الفراخ المشوية، ترفع وتقدم مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.