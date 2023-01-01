كشف الستار عن هاتف Vivo V40 5G في الإمارات العربية المُتحدة

Vivo V40 5G
قامت شركة فيفو الصينية التابعة لمجموعة BBK المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية بكشف الستار عن جوال Vivo V40 5G الجديد كُليًا بصورة رسمية في دولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك خلال المؤتمرًا تم عقده للكشف عن الجوال الجديد، والذي قد قامت الشركة بالكشف عنه للمرة الأولى عالميًا مطلع أغسطس الجاري.
مواصفات Vivo V40 5G :-
وزن 190 جرام وأبعاد 164.2x75x7.6 مم
خامات خارجية من الزجاج مع إطار من البلاستيك
مقاومة للماء والغبار بشهادتي IP69 و IP68
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1260×2800 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 453 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 4500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
معالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A715 بتردد 2.63 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 720
واجهة فيفو Funtouch 14 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رام
الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 2.2
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كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة
العدسات من Zeiss معها فلاش LED دائري وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات
الجوال لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
السماعات الخارجية تأتي من نوع Stereo
الجوال يدعم خاصية NFC
الجوال يدعم مستشعر التقارب الحقيقي
بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة
الجوال يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
بطارية ليثيوم أيون بسعة 5500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن عن طريق USB Type C
ألوان الجوال الأزرق، الفضي والبنفسجي
تم تسعير هاتف Vivo V40 5G الجديد في السوق الإماراتي للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1700 درهم إماراتي، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1900 درهم إماراتي.
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