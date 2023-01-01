كشف الستار عن هاتف Vivo V40 5G في الإمارات العربية المُتحدة



Vivo V40 5G Vivo V40 5G

قامت شركة فيفو الصينية التابعة لمجموعة BBK المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية بكشف الستار عن جوال Vivo V40 5G الجديد كُليًا بصورة رسمية في دولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك خلال المؤتمرًا تم عقده للكشف عن الجوال الجديد، والذي قد قامت الشركة بالكشف عنه للمرة الأولى عالميًا مطلع أغسطس الجاري.

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مواصفات Vivo V40 5G :-وزن 190 جرام وأبعاد 164.2x75x7.6 ممخامات خارجية من الزجاج مع إطار من البلاستيكمقاومة للماء والغبار بشهادتي IP69 و IP68دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموريشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1260×2800 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 453 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 4500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزمعالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A715 بتردد 2.63 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 720واجهة فيفو Funtouch 14 مبنية على Android 14مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رامالرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 2.2كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعةالعدسات من Zeiss معها فلاش LED دائري وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدساتالجوال لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية تأتي من نوع Stereoالجوال يدعم خاصية NFCالجوال يدعم مستشعر التقارب الحقيقيبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشةالجوال يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهبطارية ليثيوم أيون بسعة 5500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن عن طريق USB Type Cألوان الجوال الأزرق، الفضي والبنفسجيتم تسعير هاتف Vivo V40 5G الجديد في السوق الإماراتي للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1700 درهم إماراتي، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1900 درهم إماراتي.