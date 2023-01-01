كشف الستار عن هاتف Oppo A80 الإقتصادي بدعم شبكات الجيل الخامس

Oppo A80
كشفت شركة اوبو الستار في الخارج عن هاتف Oppo A80 الجديد كُليًا بشكل رسمي، والذي يتم تقديمه للمنافسة في الفئة الإقتصادية العُليا بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس عبر معالج من شركة ميدياتك، ويعد هذا الهاتف هو نسخة من هاتف اخر قد تم تقديمه في الهند بإسم Oppo A3 Pro، لكنه ينطلق عالميًا بإسم A80.
مواصفات Oppo A80 :-
أبعاد 165.8×76.1×7.7 مم
وزن الهاتف 186 جرام
خامات خارجية تأتي من البلاستيك
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموري 2 تيرا
شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة 720×1604 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
الشاشة محمية بطبقة Panda Glass
معالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57
واجهة اوبو ColorOS 14 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام
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كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps
سماعات الهاتف الخارجية من نوع Mono
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
دعم خاصية NFC
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
بطارية بسعة 5100 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف البنفسجي والأسود
تم تسعير هاتف Oppo A80 الجديد كُليًا في استراليا بشكل رسمي للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 245 دولار أمريكي، اما عن سعر نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام فلم يتم الكشف عنه.
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