كشف الستار عن هاتف Oppo A80 الإقتصادي بدعم شبكات الجيل الخامس



Oppo A80 Oppo A80

كشفت شركة اوبو الستار في الخارج عن هاتف Oppo A80 الجديد كُليًا بشكل رسمي، والذي يتم تقديمه للمنافسة في الفئة الإقتصادية العُليا بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس عبر معالج من شركة ميدياتك، ويعد هذا الهاتف هو نسخة من هاتف اخر قد تم تقديمه في الهند بإسم Oppo A3 Pro، لكنه ينطلق عالميًا بإسم A80.

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مواصفات Oppo A80 :-أبعاد 165.8×76.1×7.7 مموزن الهاتف 186 جرامخامات خارجية تأتي من البلاستيكالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموري 2 تيراشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة 720×1604 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزالشاشة محمية بطبقة Panda Glassمعالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57واجهة اوبو ColorOS 14 مبنية على Android 14مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رامكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fpsسماعات الهاتف الخارجية من نوع Monoالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهدعم خاصية NFCمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفبطارية بسعة 5100 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عن طريق USB Type Cألوان الهاتف البنفسجي والأسودتم تسعير هاتف Oppo A80 الجديد كُليًا في استراليا بشكل رسمي للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 245 دولار أمريكي، اما عن سعر نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام فلم يتم الكشف عنه.