كشف الستار عن هاتف Nothing CMF Phone 1 بميزات غير مسبوقة

Nothing CMF Phone 1 Nothing CMF Phone 1

كشفت شركة نوثينج بشكل رسمي في الخارج عن أول هاتف من سلسلة CMF الجديدة كُليًا، هاتف Nothing CMF Phone 1 المُتميز، والذي يُقدم للمنافسة في الفئة المتوسطة، وقد تم الكشف عنه في السعودية والامارات، ويمتاز هذا الهاتف بظهر قابل للتعديل، حيث يمكنك فك ظهر الهاتف وتغييره للإستمتاع بأكثر من لون بسهولة.

مواصفات Nothing CMF Phone 1 :-أبعاد الهاتف 164x77x8.2 مموزن 197 جرام او 202 جرامظهر الهاتف من البلاستيك او الجلدمقاومة لطرطشة الماء والغبار بشهادة IP52يمكنك توصيل مجموعة ملحقات في الهاتفظهر الهاتف قابل للتغيير للإستمتاع بأكثر من لون عن طريق مسامير تقوم بفكها وتغيير الظهردعم تركيب شريحتين إتصال 5G مع دعم تركيب كارت ميموري 2 تيرا مكان الشريحة الثانيةشاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+معالج ميدياتك Dimensity 7300 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.5 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G615واجهة Nothing OS 2.6 مبنية على Android 14سوف يحصل الهاتف على تحديثات اندرويد لمدة عامين، وثلاثة أعوام تحديثات أمنيةمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رامكاميرا سيلفي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر من سوني، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدساتالسماعات الخارجية من نوع Monoالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشةدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجهمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفبطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأسود، البرتقالي والأخضر الفاتحتم تسعير هاتف Nothing CMF Phone 1 الجديد بشكل رسمي في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 240 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 280 يورو، ويوجد نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام داخل الهند فقط.يمكنك شراء ظهر بلون مختلف عن لون هاتفك بسعر 29 جنيه إسترليني، ويوجد حامل او حبل يتصل بالهاتف، وحافظة بطاقات يمكنك ربطها بظهر الهاتف أيضًا، بسعر 19 جنيه إسترليني.وجاء سعر Nothing CMF Phone 1 الجديد في السعودية للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 800 ريال سعودي، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1100 ريال سعودي.اما عن سعره في الإمارات فجاءت نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 750 درهم إماراتي، ونسخة 256 جيجا مع 8 رام بسعر 1000 درهم إماراتي.