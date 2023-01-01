كشف الستار عن هاتف Nothing CMF Phone 1 بميزات غير مسبوقة

Nothing CMF Phone 1
كشفت شركة نوثينج بشكل رسمي في الخارج عن أول هاتف من سلسلة CMF الجديدة كُليًا، هاتف Nothing CMF Phone 1 المُتميز، والذي يُقدم للمنافسة في الفئة المتوسطة، وقد تم الكشف عنه في السعودية والامارات، ويمتاز هذا الهاتف بظهر قابل للتعديل، حيث يمكنك فك ظهر الهاتف وتغييره للإستمتاع بأكثر من لون بسهولة.
مواصفات Nothing CMF Phone 1 :-
أبعاد الهاتف 164x77x8.2 مم
وزن 197 جرام او 202 جرام
ظهر الهاتف من البلاستيك او الجلد
مقاومة لطرطشة الماء والغبار بشهادة IP52
يمكنك توصيل مجموعة ملحقات في الهاتف
ظهر الهاتف قابل للتغيير للإستمتاع بأكثر من لون عن طريق مسامير تقوم بفكها وتغيير الظهر
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G مع دعم تركيب كارت ميموري 2 تيرا مكان الشريحة الثانية
شاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+
معالج ميدياتك Dimensity 7300 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.5 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G615
واجهة Nothing OS 2.6 مبنية على Android 14
سوف يحصل الهاتف على تحديثات اندرويد لمدة عامين، وثلاثة أعوام تحديثات أمنية
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مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام
كاميرا سيلفي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر من سوني، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات
السماعات الخارجية من نوع Mono
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة
دعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأسود، البرتقالي والأخضر الفاتح
تم تسعير هاتف Nothing CMF Phone 1 الجديد بشكل رسمي في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 240 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 280 يورو، ويوجد نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام داخل الهند فقط.
يمكنك شراء ظهر بلون مختلف عن لون هاتفك بسعر 29 جنيه إسترليني، ويوجد حامل او حبل يتصل بالهاتف، وحافظة بطاقات يمكنك ربطها بظهر الهاتف أيضًا، بسعر 19 جنيه إسترليني.
وجاء سعر Nothing CMF Phone 1 الجديد في السعودية للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 800 ريال سعودي، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1100 ريال سعودي.
اما عن سعره في الإمارات فجاءت نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 750 درهم إماراتي، ونسخة 256 جيجا مع 8 رام بسعر 1000 درهم إماراتي.
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