كشفت HUAWEI عن الساعة الأنيقة HUAWEI WATCH FIT 3 إلى مجموعة الساعات الذكية في مصر



HUAWEI WATCH FIT 3 HUAWEI WATCH FIT 3

أحدث إضافة من هواوي إلى تشكيلة ساعاتها الذكية، ساعة HUAWEI WATCH FIT 3، متاحة الآن في مصر. يتميز هذا الجهاز الأنيق والعصري القابل للارتداء بجسم نحيف للغاية وتصميم عصري ذو وجه مربع وشاشة واسعة مقاس 1.82 بوصة.



ومع هذه الإضافة الأخيرة إلى مجموعتها، تواصل هواوي ريادتها في توفير طرق فريدة وعصرية للتعبير عن الأسلوب الشخصي مع تقديم أداء استثنائي وقدرات متقدمة لتتبع اللياقة البدنية. تعدك ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 بإحداث ثورة في طريقة مراقبة صحتك والبقاء على اتصال والتعبير عن أسلوبك الخاص.



تتوفر ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 الآن لدى تجار التجزئة المعتمدين والمتاجر عبر الإنترنت في مصر.



HUAWEI WATCH FIT 3

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تجمع ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 بسلاسة بين اللياقة البدنية والابتكار والتصميم النحيف وخفيف الوزن. ويتميز بتقنية HUAWEI Hybrid AMOLED المبتكرة، مما يوفر تجربة بصرية مذهلة بدقة فائقة تبلغ 347 بكسل لكل بوصة. وتضمن الشاشة الأكبر حجمًا، إلى جانب سطوع يصل إلى 1,500 شمعة في المتر المربع وتعديل السطوع تلقائيًا، أن يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة مشاهدة مريحة وغامرة في أي ظروف إضاءة. تم تعزيز تصميم الساعة الأنيق والعصري من خلال إطارها الضيق للغاية، وذلك بفضل الشاشة الهجينة الصلبة والمرنة. يعمل هذا التصميم المبتكر على زيادة نسبة الشاشة إلى الجسم إلى نسبة مذهلة تبلغ 77.4%، مما يمنحك شاشة كبيرة مع الحفاظ على المظهر الجانبي النحيف والأنيق.تتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 بتصميم مربع عصري وبسيط مع سطح مقوّس ثلاثي الأبعاد وتباين ألوان مذهل في التاج، مما يخلق جمالية عصرية وتجريديّة مميزة. بفضل الهيكل الرفيع للغاية الذي يبلغ سمكه 9.9 ملم ووزنه 26 جرامًا فقط (هيكل الساعة فقط)، يمكن تنسيق هذا الإكسسوار العصري بلباقة مع أي ملابس، مما يجعله مثاليًا للأفراد المهتمين بالموضة.بالإضافة إلى عرضها وتصميمها المذهلين، تم تجهيز HUAWEI WATCH FIT 3 بمجموعة من ميزات المراقبة الصحية المتقدمة. يوفر جهاز تعقب النوم المبني على العلوم HUAWEI TruSleep™? 4.0 الجديد للمستخدمين بيانات نوم شاملة ودقيقة، ويقدم تفسيرات واقتراحات مخصصة لتحسين جودة النوم. تتميز الساعة أيضًا بخاصية مراقبة الصحة HUAWEI TruSeen™? 5.5 التي تم تطويرها، والتي تضمن قراءات دقيقة لمعدل ضربات القلب وتحليل فعال لأداء التمرين والصحة اليومية. بالنسبة للنساء، تدمج HUAWEI WATCH FIT 3 إدارة الدورة الشهرية لتوّفر نظام رعاية شامل يجعل المعلومات حول دورات الحيض سهلة الوصول إليها وسهلة الفهم.على الرغم من ميزاتها المتقدمة وشاشتها الرائعة، تحافظ ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 على عمر بطارية استثنائي. يمكن أن تدعم الساعة ما يصل إلى 10 أيام من الاستخدام بشحنة واحدة، مع استخدام نموذجي يستمر لمدة تصل إلى 7 أيام. علاوة على ذلك، تتيح إمكانات الشحن السريع للمستخدمين الحصول على يوم كامل من الاستخدام بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط.بفضل تقنيتها المتطورة وتصميمها الأنيق وميزات المراقبة الصحية الشاملة، تم إعداد هذه الساعة الذكية لإحداث ثورة في الأجهزة القابلة للارتداء ومساعدة المستخدمين على عيش حياة أكثر صحة وأكثر اتصالاً.