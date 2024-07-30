كشفت دراسة جديدة عن ميكروبات مقاومة للإشعاع تتكاثر في أفران الميكروويف

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كشفت دراسة جديدة أن أفران الميكروويف يمكن أن تكون موطناً لميكروبات مقاومة للإشعاع، وبعضها قد يشكل خطراً على صحة الإنسان، تكشف الدراسة التي أجرتها شركة Darwin Bioprospecting Excellence SL عن وجود أنواع بكتيرية قد تكون قاتلة، مما يثير قلقاً بشأن النظافة داخل الميكروويف،بحسب ما جاء من ر صحيفة ديلي ميل.

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أظهرت دراسة حديثة أن أفران الميكروويف قد تحتوي على سلالات ميكروبية مقاومة للإشعاع، بعضها قد يكون خطيراً على الصحة البشرية، صرح دانييل تورنت، أحد مؤلفي الدراسة، بأن "بعض السلالات، مثل كليبسيلا والمكورات المعوية والبكتيريا الغازية، قد تشكل تهديداً على صحة الإنسان".قام فريق البحث من شركة Darwin Bioprospecting Excellence SL، وهي شركة ناشئة مقرها إسبانيا، بجمع عينات ميكروبية من 30 فرن ميكروويف، بما في ذلك 10 من المطابخ المنزلية و10 من المساحات المشتركة مثل الكافيتريات و10 من المختبرات العلمية، وقد كشفت التحليلات عن وجود 747 نوعاً مختلفاً من الميكروبات داخل 25 شعبة بكتيرية، مع اختلاف كبير في التوزيع بين المواقع.وأوضح تورنت أن "الميكروبات في أفران الميكروويف المنزلية تتشابه بشكل أكبر مع تلك الموجودة على أسطح المطبخ، بينما تحتوي أفران الميكروويف المختبرية على أنواع أكثر مقاومة للإشعاع".من بين الميكروبات التي تم العثور عليها، كان هناك أنواع مثل المكورة الراكدة (Acinetobacter) وكليبسيلا (Klebsiella)، والتي يمكن أن تسبب عدوى خطيرة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أنواع كليبسيلا إلى الالتهاب الرئوي، والتهابات مجرى الدم، والتهابات الجروح، بينما يمكن أن تسبب المكورات المعوية التهابات المسالك البولية والجلد،أما البكتيريا الغازية فقد ترتبط بأمراض الجهاز الهضمي والتهابات الكلى.دعا الباحثون إلى أهمية تنظيف أفران الميكروويف بانتظام باستخدام محلول مبيض مخفف أو مطهر تجاري، وضرورة مسح الأسطح الداخلية بانتظام لإزالة أي بقايا قد تؤدي إلى نمو البكتيريا.