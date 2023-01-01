كريم بركاوي يصدم الزمالك في اللحظات الأخيرة .. تفاصيل



كريم بركاوي كريم بركاوي

تلقى مسؤولو نادي الزمالك صدمة بسبب المغربي كريم البركاوي الذي أرسل اعتذارا للنادي عن عدم إتمام التعاقد بسبب تلقيه عرضا ماليا أكبر من ناديه السابق ، الرائد السعودي.

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عرض الرائد السعودي تضمن أيضا تحمل النادي تكاليف علاج والده.وبرغم أن الزمالك عرض على اللاعب مساعدته في علاج والده إلا أن اللاعب اعتذر بسبب العرض المالي الكبير الذي تلقاه من الرائد السعودي.وفي سياق آخر أرسل نادي الزمالك المستحقات المالية للغاني بنيامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق والمقدرة بـ 115 ألف دولار، والبرتغالي روي أجواش المدرب العام السابق للفريق الأبيض تمهيدا لرفع إيقاف القيد.ويعيش نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة أثرت بشكل مباشر على قدرته على تسجيل اللاعبين الجدد ، ورغم الجهود التي تبذلها إدارة النادي لحل هذه الأزمة، إلا أن الأمر يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.وينتظر مسؤولو نادي الزمالك إخطاره بفتح القيد على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليتمكن من انهاء صفقاته لتدعيم الفريق ولحاق قيد اللاعبين ليتمكنوا من المشاركة في السوبر الأفريقي امام الأهلي يوم 27 سبتمبر المقبل.الجدير بالذكر أن كاف مد فترة القيد للأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر المقبل بشكل استثنائي.