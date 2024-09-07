كرايسلر ودودج ستكشفان عن سيارات جديدة في 2026

من المقرر أن تقدم كل من دودج وكرايسلر سيارات جديدة بحلول عام 2026، وستصل دودج دورانجو وسيارة كرايسلر كروس أوفر غير معتمدتين على قاعدة عجلات STLA Large من مجموعة ستيلانتس.من المتوقع أن يبتعد الجيل التالي من دورانجو عن هندسة “هيكل على إطار” التقليدية، لصالح تصميم أحادي الجسم، مما يحسن الكفاءة وراحة الركوب. يشاع أن خيارات المحركات ستشمل محرك V6 ثنائي التوربو مع تقنية هجينة، ما يوفر حوالي 400 حصان و 700 نيوتن متر.
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