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كرايسلر ودودج ستكشفان عن سيارات جديدة في 2026

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

من المقرر أن تقدم كل من دودج وكرايسلر سيارات جديدة بحلول عام 2026، وستصل دودج دورانجو وسيارة كرايسلر كروس أوفر غير معتمدتين على قاعدة عجلات STLA Large من مجموعة ستيلانتس.

من المتوقع أن يبتعد الجيل التالي من دورانجو عن هندسة “هيكل على إطار” التقليدية، لصالح تصميم أحادي الجسم، مما يحسن الكفاءة وراحة الركوب. يشاع أن خيارات المحركات ستشمل محرك V6 ثنائي التوربو مع تقنية هجينة، ما يوفر حوالي 400 حصان و 700 نيوتن متر.

ستستهدف سيارة كرايسلر التي لم تحصل على اسم رسمي بعد، المنافسة في قطاع السيارات الفاخرة، مع التركيز على محركات كهربائية. من المتوقع أن توفر فئة كهربائية بالكامل تسمح بما يصل إلى 500 كيلومتر بشحنة واحدة.
ستوفر كلتا السيارتين أحدث ميزات الاتصال ومساعدة السائق، حيث تهدف مجموعة ستيلانتس إلى توفير مجموعة جديدة من السيارات مناسبة للعصر الكهربائي، وستلعب هذه السيارات دورًا حاسمًا في استراتيجية دودج وكرايسلر طويلة الأجل.

المصدر: سعودى شفت

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