كتائب القسّام تتبني اقتحام الجدار العازل في غزة



الجدار العازل في غزة الجدار العازل في غزة



تبنّت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، عملية اقتحام الجدار العازل بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف غزة التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام: "في عملية إنزال خلف الخطوط، تمكن مجاهدو القسام من اختراق السياج العازل ومهاجمة مقر قيادة فرقة الاحتلال الإسرايلي العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أن هناك اشتباكات وقعت قرب رفح مع مقاتلين فلسطينيين بعد محاولة تسلل من قطاع غزة إلى المستوطنات المجاورة.

قد يعجبك أيضا...

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابة على منصة إكس: "تعرفت قوة من الجيش الإسرائيلي، قامت بعمليات مسح في منطقة السياج، على عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من الحدود من قطاع غزة وتحركوا باتجاه الأراضي الإسرائيلية في محاولة لعبور منطقة الجدار في منطقة رفح".