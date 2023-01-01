كتائب القسام تعلن مقـ.ـتل 5 جنود إسرائيليين بتفجير نفق مفخخ غربي رفح



مقـ.ـتل 5 جنود إسرائيليين مقـ.ـتل 5 جنود إسرائيليين



أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الخميس، قتل 5 جنود إسرائيليين بتفجير نفق مفخخ غربي رفح جنوب غزة.



وتمكن مجاهدو القسام في عملية إنزال خلف الخطوط من اختراق السياج ومهاجمة مقر فرقة العدو العاملة في رفح.



وأكدت كتائب القسام، أنها استهدفت دبابتين لجيش الاحتلال من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وفجرت كتائب القسام، عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة راجلة من جيش الاحتلال مكونة من 5 جنود وقضينا عليها بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع.