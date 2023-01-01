"كتائب القسام" تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف جوي على مدينة رفح (فيديو)

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صورة الخبر: كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف جوي على مدينة رفح قبل أيام.

وقالت "القسام" في مقطع فيديو موجه للإسرائيليين إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد عودة الأسرى إلا في توابيت.

وأضافت في بيانها المصور "جيشكم يخدعكم ويستمر في خداعكم"، وختمت الفيديو بوسم "الوقت ينفد" الذي دأبت على نشره.

وكانت "القسام" قد أعلنت أن 3 من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قتلوا خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش في قلب مخيم النصيرات وسط القطاع، لاستعادة 4 أسرى إسرائيليين.

وأوضحت في رسالة موجهة للمجتمع الإسرائيلي أنه "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات أمس لإنقاذ 4 أسرى، قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".

وبثت القسام صورا للأسرى الذين قتلوا في فيديو حمل عنوان "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين"، مؤكدة أنه "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا".

المصدر: RT

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