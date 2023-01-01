كتائب القسام تعلن إيقاع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي



قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء عن إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر هجوم على مرحلتين بقذيفة وعبوة رعدية وعملية قنص.



وجاء في بيان القسام: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وخلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح من المكان تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في حي الشجاعية بمدينة غزة".



وأضافت كتائب القسام في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".