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"كتائب القسام" تبث مشاهد لكمين نفذته شرق خان يونس (فيديو)

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صورة الخبر: كمين شرق خان يونس
كمين شرق خان يونس

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية راجلة في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

"كتائب القسام" تبث مشاهد لكمين نفذته شرق خان يونس (فيديو)
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وقالت القسام في قناتها على "تلغرام": "مشاهد من كمين "الفراحين 2 "، وتفجير عبوة "سجيل" في جنود العدو بمنطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع".

ويأتي هذا وس تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه على النصيرات وخان يونس، وسط وجنوبي قطاع غزة اليوم الأربعاء، كما قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، ونسف مباني جنوب شرق مدينة رفح.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 39677 قتيلا و91645 مصابا، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.08/66b3d08c4c59b741d6051d28.mp4

المصدر: RT

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