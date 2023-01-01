"كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

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صورة الخبر: كتائب القسام
كتائب القسام

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها جنودا وآليات للجيش الإسرائيلي بكمين محكم في حي الشجاعية بمدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في"كتائب القسام" لقطات تظهر "إيقاع قوة إسرائيلية في كمين داخل بناية تحصنت بداخلها في حي الشجاعية بمدينة غزة".

وأظهر مقطع الفيديو عناصر القسام تتحدث عبر الهاتف عن عملية استهداف آليات الجيش الإسرائيلي، وبناية تتحصن فيها القوات الإسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" بحي الشجاعية.

وأظهرت المشاهد مناقشة عناصر القسام لخطة الكمين على البناية وتحركهم حسب الخطة، كما تم رصد الجنود في البناية وقصفها، واستهداف قوات النجدة بقذيفة الياسين 105 وسط اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، مواصلة عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالا وفي رفح جنوبا.

هذا ونشرت"كتائب القسام" في وقت سابق، مقطع فيديو، يظهر "لحظة قنص الجندي الإسرائيلي في عملية دقيقة، وسقوطه على متن آلية عسكرية في حي الشجاعية".

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها جنودا وآليات للجيش الإسرائيلي بكمين محكم في حي الشجاعية بمدينة غزة.
https://arabic.rt.com/middle_east/1579556-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

المصدر: RT

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