كاميرا GO 3S بإمكانيات جبارة تسحق الجميع وسعر معقول

إذا كنت تبحث عن كاميرا بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في كاميرا GO 3S فقد أطلقت Insta360 كاميرا الحركة الصغيرة GO 3S والتي تعد قادرة على القيام بالتقاط العديد من مقاطع الفيديو الداعمة لتقنية دولبي فيجن Dolby Vision وذلك بدقة يصل قدرها إلى حوالي 4K.
ووفقا لموقع mashable تعد كاميرا GO 3S بمثابة نسخة محدثة من كاميرا الحركة GO 3 والتي قد أطلقتها شركة Insta360 في العام الماضي، والتي تأتي مع العديد من الترقيات وذلك بالإضافة إلى قدرتها على القيام بالتقاط العديد من اللقطات بدقة يصل قدرها حوالي 4K وبمعدل يصل قدره إلى حوالي 30 إطارًا في الثانية.
وقد زودت شركة Insta360 كاميرا GO 3S الجديدة بشريحة حوسبة محسنة وذللك بالمقارنةً بسابقتها، كما أنها تحتوي أيضا على عدسة جديدة واسعة الزاوية وتتيح مقاطع فيديو قليلة التشوهات وذلك مع حافات متسقة.
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