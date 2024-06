كاميرا GO 3S بإمكانيات جبارة تسحق الجميع وسعر معقول

GO 3S GO 3S

إذا كنت تبحث عن كاميرا بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في كاميرا GO 3S فقد أطلقت Insta360 كاميرا الحركة الصغيرة GO 3S والتي تعد قادرة على القيام بالتقاط العديد من مقاطع الفيديو الداعمة لتقنية دولبي فيجن Dolby Vision وذلك بدقة يصل قدرها إلى حوالي 4K.



ووفقا لموقع mashable تعد كاميرا GO 3S بمثابة نسخة محدثة من كاميرا الحركة GO 3 والتي قد أطلقتها شركة Insta360 في العام الماضي، والتي تأتي مع العديد من الترقيات وذلك بالإضافة إلى قدرتها على القيام بالتقاط العديد من اللقطات بدقة يصل قدرها حوالي 4K وبمعدل يصل قدره إلى حوالي 30 إطارًا في الثانية.



وقد زودت شركة Insta360 كاميرا GO 3S الجديدة بشريحة حوسبة محسنة وذللك بالمقارنةً بسابقتها، كما أنها تحتوي أيضا على عدسة جديدة واسعة الزاوية وتتيح مقاطع فيديو قليلة التشوهات وذلك مع حافات متسقة.

وتستطيع كاميرا كاميرا GO 3S أيضًا القيام بالتقاط لقطات أكثر سلاسة وذلك بالحركة البطيئة وبدقة يصل قدرها إلى حوالي 1080 بكسل وبدقة يصل قدرها إلى 2.7K وبمعدل قدره حوالي 100 إطارًا في الثانية.وتتوافق كاميرا الحركة الجديدة GO 3S مع شبكة Find My من شركة آبل المفيدة لمثل هذا الجهاز الصغير.تتمتع الكاميرا بميزة مقاومة الماء وذلك عند القيام بغمرها بالماء وذلك على عمق يصل إلى 10 أمتار.ولتصوير دون القيام باستخدام اليدين، يمكنك القيام بضبط دقة التسجيل ومدته ويمكنك إذا كنت تريد أن تقوم الكاميرا بتسجيل يومك تلقائيًا، يمكنك تحقيق ذلك بفضل وضع Interval Video الجديد ويمكنك أيضا استخدام وظيفة التحرير التلقائي الجديدة في التطبيق وذلك لجعل الذكاء الاصطناعي يدمج عدة مقاطع في فيديو واحد طويل.ويأتي الإصدار المزود بمساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت بسعر يصل قدره حوالي 400 دولار، في حين أن الإصدار المزود بمساحة تخزين داخلية يصل قدره إلى حوالي 128 جيجابايت ويتوفر بسعر قدره 430 دولارًا.