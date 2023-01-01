كاف يُؤكّد: اقتراب موعد إعلان تأجيل كأس أمم أفريقيا 2025



كأس الأمم الأفريقية 2025 كأس الأمم الأفريقية 2025



أعلن فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن كأس الأمم الأفريقية 2025 قد يتم تأجيلها، معترفًا بأزمة كبيرة تواجد كاف نتيجة تضارب المواعيد، وخاصة مع كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان من المقرر أن تقام كأس أمم أفريقيا في يونيو 2025، إلا أنها أصبحت تتعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقاً، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.



وكشف فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لبي بي سي أن كأس الأمم الأفريقية قد يتم تعديل موعدها معترفًا بالقضية الملحة المتمثلة في تضارب المواعيد، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار النهائى بشأن التأجيل.

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وسلط موسينجو أومبا الضوء على المخاوف المتعلقة برفاهية اللاعبين، وشكك في جدوى مشاركة اللاعبين في كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية على التوالي، وقال موسينجو أومبا: "بالنسبة للرجال، علينا التأكد من أن التواريخ التي سنختارها ستكون في مصلحة اللاعبين".وتابع: "لهذا، نحتاج إلى تحقيق التوازن بين الجوانب المختلفة والمناقشة أيضًا مع شركائنا ثم نكمل التواريخ. إن الجدولة هي كابوس للجميع."وبخلاف أمم أفريقيا للرجال، واجه كاف انتقادات بسبب فشله في تحديد مواعيد كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 المقرر عقدها أيضًا في المغرب.وأكد موسينجو أومبا أنه سيتم الإعلان عن موعد بطولة السيدات بحلول نهاية الشهر، مما يشير إلى احتمال التأجيل إلى العام التالي بسبب مشاركة الفرق في الألعاب الأولمبية.