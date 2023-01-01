كاردوزو: تركيز الجماهير على دوري الأبطال.. واجب علينا احترام الأهلي

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صورة الخبر: مدرب الترجي
مدرب الترجي

أكد البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، أن جماهير فريقه لا تتحدث معه سوى عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي سيخوضه يوم السبت المقبل أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه سعيد بتحقيق الانتصار على النجم الساحلي، بعدما دفع الفريق ثمن الأخطاء التي ارتكبها في المباريات السابقة.

وقال المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة النجم الساحلي: "كل الجماهير في الشارع لا تتحدث معي سوى عن دوري أبطال أفريقيا كل يوم، منذ الفوز على صنداونز، أمس فقط أحد المشجعين وهو يقود سيارته بجواري طالبني بالفوز على النجم، فرحت لأنه مازال يتذكر أننا ننافس على الدوري".

وأضاف: "اللاعبون يستحقون الفوز، لقد بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل تحقيق ذلك، والإعلام قال الترجي هو الأفضل بعد الفوز على صنداونز، لكن لكل مباراة سيناريو خاص بها، ودفعنا ثمن الأخطاء التي ارتكبناها في المواجهات الماضية".

وزاد: "يجب علينا احترام منافسينا، لتحقيق اللقب الذي نريده بشدة، رغم أن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق".

وأتم: "أتمنى أن نحافظ على نفس روح الفوز التي ميزت الفريق حتى نهاية الموسم، خاصة في ظل هذا الضغط الجنوني المفروض علينا".

المصدر: yallakora

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