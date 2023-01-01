كارثة متجددة: حريق مخازن العتبة يشتعل من جديد.. فيديو



حريق مخازن العتبة حريق مخازن العتبة



تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة في حريق العتبة حيث قررت تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وحي الموسكي لفحص العقارات المحترقة والعقارات المجاورة لها لبيان مدى تأثرها بالنيران وخطورتها على المنطقة.

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وانهار منذ قليل جزء من عقار مجاور للعقار المنكوب بسبب تآكل جدرانه من النيران التي استمرت حوالي 9 ساعات وتتحدد حتى الآن.وارتفع عدد المصابين في حريق العتبة الى 6 حالات مصابين باختناق تم نقلهم الى المستشفى واستقرار حالتهم بعد تلقي العلاج اللازم.واشارت التحريات الاولية لاجهزة امن العاصمة الى ان الخسائر المبدئية تتخطى عشرات ملايين الجنيهات نظرا لكميات البضائع المتواجدة داخل المحلات و المخازن في 3 طوابق التهمتها النيرانواشتعلت منذ قليل النيران في جزء من عقار العتبة مرة اخرى بعد اخماد النيران حيث تتجدد النيران خلال اجراء عمليات التبريد.وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات اخماد النيران وتبريد المخزن المحترق لعدم تجدد اشتعاله مرة أخرى.ادخنة ما زالت تنبعث من عقار علي برعي في جراج العتبة بشارع الرويعي بعد محاولات مستمرة منذ 8 ساعات لاخماد الحريق الذي التهم عشرات المحلات والمخازن بعد امتداد النيران اليها.وقامت اكثر من 15 سيارة اطفاء منذ الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباح اليوم بمحاصرة النيران التي كانت كلما يتم اخمادها من جانب تشتعل من جانب اخر حتى انهار سقف وواجهة العقار بعدما تفحم وتحول لكومة من الرماد.وكانت قوات الحماية المدنية دفعت بـ 15 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق؛ للسيطرة على النيران المشتعلة، ومنع امتدادها إلى المحلات والعقارات المجاورة، في وجود قوات أمن من مديرية أمن القاهرة بشكل مكثف.تعود تفاصيل حريق مخزن الملابس بالموسكي إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق بمخزن ملابس بمنطقة الموسكي في العتبة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بعدد من السيارات الإطفاء، وتم دعمها، حتى وصل عددها إلى 15 سيارة إلى مكان الحريق.تم فرض كردون أمني؛ لمنع امتداد النيران، وأجلت القوات الموجودة في مكان الواقعة الباعة الجائلين، الذين حاولوا إنقاذ بضائعهم وسط صرخاتهم : "شقا عمرنا ضاع"، كما أخلت العقارات المجاورة لحريق مخزن الموسكي من سكانها.وكافح رجال الحماية المدنية النيران المفترسة التي أتت على المخازن الموجودة بعقار علي برعي بشارع الرويعي، وكانت قوات الدفاع تحارب في جبتهين "إخماد النيران من جهة، ومنع امتدادها للعقارات والمحلات المجاورة" خاصة أن المخازن تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، ولكنها خرجت عن السيطرة.انتقل إلى مكان حريق العتبة اليوم اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، كما انتقل اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة الجديد إلى مكان الحريق؛ لمتابعة أعمال مكافحة النيران.واستغرقت مكافحة النيران 8 ساعات، تم فيها دعم رجال الدفاع المدني بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية، وكانت النيران قد امتدت إلى مخازن الملابس والأجهزة الكهربائية الموجودة بعقار علي برعي بشارع الرويعي بجوار جراج العتبة بميدان العتبة، الذي وقع فيه حريق مخزن الملابس، كما امتدت إلى سطح العقار والأماكن المجاورة، والتهمتها عن آخرها، ثم أكلت واجهة العقار، وأسقطتهواستغرقت مكافحة النيران ساعات طويلة، تم فيها دعم رجال الدفاع المدني بطلمبات حريق وسلالم هيدروليكية، وكانت النيران قد امتدت إلى مخازن الملابس والأجهزة الكهربائية الموجودة بعقار علي برعي بشارع الرويعي بجوار جراج العتبة بميدان العتبة، الذي وقع فيه حريق مخزن الملابس، كما امتدت إلى سطح العقار والأماكن المجاورة، والتهمتها عن آخرها، ثم أكلت واجهة وسقف العقار، وأسقطته.ووقعت حالات اختناق، ولكن لم يسفر الحريق عن أي وفيات، ويجري حاليا عمل حصر مبدئي للخسائر التي ستتجاوز الملايين، وعمل معاينة لمكان الحريق؛ لمعرفة ملابساته وأسبابه.