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كارثة كامنة خلف الدهون الزائدة: أمراض خطيرة تهدد حياتك

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صورة الخبر: السمنة
السمنة

تحدث السمنة عندما تتراكم الدهون بشكل مفرط أو غير طبيعي للدهون، والذي يلحق الضرر بصحة الفرد.


ويعدّ السبب الرئيسي لزيادة الوزن والسمنة، هو اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي يحرقها.
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ويتم أعتبار الشخص يعاني من السمنة عند حساب نسبة كتلة الجسم (BMI)، وهو مؤشر لقياس ارتفاع الدهون في الجسم وبالتالي لتصنيف زيادة الوزن أو السمنة.



ويتم فيها عن طريق حساب نسبة وزن الشخص بالكيلوغرام إلى مربع طوله بالمتر (كج/م2).، وارتفاع النسبة يمكن أن يكون مؤشرًا لارتفاع نسبة الدهون في الجسم.




وهناك بعض المضاعفات الصحية التي تصاحب البدانة أو زيادة الوزن، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أبرزها ما يلي :



_ الشعور بالتعب والافتقار للطاقة.
_ ضيق في التنفس.
_ صعوبة النوم.
_ آلام الظهر والمفاصل.
_ السكري النوع الثاني.
_ ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.
_ ارتفاع ضغط الدم.
_ أمراض القلب والشرايين.
_ النقرس.
_ مرض الكلى المزمن.
_ بعض المشاكل النفسية: انخفاض تقدير الذات، ضعف الثقة بالنفس، والعزلة؛ وبالتالي قد تؤدي إلى الاكتئاب.
_ السرطان: مثل : سرطان القولون والمستقيم والثدي وسرطان الرحم والبنكرياس والبروستاتا والمريء والكبد والكلى.

المصدر: elbalad

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