كارثة في مطار أمستردام.. محرك طائرة يبتلع شخص

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعرض شخص لحادث مأساوي على مدرج مطار أمستردام الدولي، حيث تم امتصاصه من قبل محرك توربيني لطائرة تابعة لشركة الطيران الملكية الهولندية "كي إل إم"، وذلك أثناء تشغيل الطائرة المتجهة إلى بيلوند بالدنمارك.

الحادث الذي وقع في مطار سخيبول أسفر عن مصرع الشخص، ولا تزال السلطات تحقق في الأسباب المحتملة للحادث، تجدر الإشارة إلى أن مطار سخيبول يعتبر واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، ومن المتوقع أن تقدم السلطات المزيد من التفاصيل حول الحادث بمجرد اكتمال التحقيقات،بحسب ما جاء من سكاي نيوز.

وقع الحادث المأساوي في مطار سخيبول، الذي يُعتبر واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، حيث يتعامل مع ما يقرب من 72 مليون مسافر سنويًا، وفيما لم يتم الكشف عن هوية الضحية على الفور، إلا أن السلطات تواصل التحقيق لفهم الظروف التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي.

تعد هذه الحادثة تذكيرًا محزنًا بأهمية السلامة في صناعة الطيران، وتبرز أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والتدابير الأمنية في جميع جوانب العمليات الجوية، من المهم أيضًا تقديم الدعم والرعاية للركاب والموظفين الذين شهدوا هذا الحادث الصادم.

وتواصل السلطات التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة، ويتوقع أن يتم نشر المزيد من المعلومات حول هذا الحادث المؤلم بمجرد اكتمال التحقيقات وتوفر المعلومات اللازمة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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