كارثة في مطار أمستردام.. محرك طائرة يبتلع شخص

تعرض شخص لحادث مأساوي على مدرج مطار أمستردام الدولي، حيث تم امتصاصه من قبل محرك توربيني لطائرة تابعة لشركة الطيران الملكية الهولندية "كي إل إم"، وذلك أثناء تشغيل الطائرة المتجهة إلى بيلوند بالدنمارك.
الحادث الذي وقع في مطار سخيبول أسفر عن مصرع الشخص، ولا تزال السلطات تحقق في الأسباب المحتملة للحادث، تجدر الإشارة إلى أن مطار سخيبول يعتبر واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، ومن المتوقع أن تقدم السلطات المزيد من التفاصيل حول الحادث بمجرد اكتمال التحقيقات،بحسب ما جاء من سكاي نيوز.
وقع الحادث المأساوي في مطار سخيبول، الذي يُعتبر واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، حيث يتعامل مع ما يقرب من 72 مليون مسافر سنويًا، وفيما لم يتم الكشف عن هوية الضحية على الفور، إلا أن السلطات تواصل التحقيق لفهم الظروف التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!