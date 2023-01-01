كائن غريب أحمر يرعب سكان ولاية أمريكية



اسم الكائن "Glycera americana" اسم الكائن "Glycera americana"

تسبب كائن غريب حالة من الذعر لزوار إحدى شواطئ كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

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وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، تم العثور على كائن زاحف أحمر داكن اللون يشبه دودة ضخمة، بعد أن كان معلقًا على حافة الرصيف بجوار قارب صيد في خليج مونتيري.نشر حساب خليج مونتيري على إنستغرام فيديو للكائن، الذي تم نقله مرة أخرى في الماء باستخدام الورق المقوى بسبب خطورة لمسه باليد.عبّر الناس في التعليقات على الفيديو عن صدمتهم من الاكتشاف، حيث قال أحد المعلقين: "أشياء من الكوابيس".وقارن آخرون الكائن بالأمعاء الكبيرة في جسم الإنسان، في حين وصفه البعض بأنه قصة خيالية مستندة إلى مسلسل خيال علمي.ووفقًا لخبير حياة بحرية في كاليفورنيا، يُطلق على هذا الكائن اسم "Glycera americana"، وهو نوع من الحيوانات اللافقارية يُعرف أيضًا باسم "دود الدم"، وهو أحد أهم مصادر الغذاء لآلاف الطيور الشاطئية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء.يأتي اسم "دود الدم" من حقيقة أنه عند قطعه يفرز كميات كبيرة من الدم الأحمر. يمكن لهذه الديدان أن تنمو حتى 30 سم في الطول، ولديها سيف سام مع أنياب مسننة، لذا هناك خطر في الاقتراب منها لأنها تعتبر مفترسًا سريعًا يمتد فمه الطويل للقبض على فريسته ثم يختبئ تحت الرمال البحرية.تقوم هذه الديدان بقتل فرائسها عن طريق تخديرها عندما تفرز السيروتونين، الذي يؤثر على أعصاب الجسم.والجدير بالذكر أن هذا الجزء الشبيه بالطعم ممتاز لجذب الأسماك، ولهذا يستخدمه الصيادون.