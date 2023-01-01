قيادي في حماس يكشف : إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق وقف أطلاق النار

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صورة الخبر: عزت الرشق
عزت الرشق


قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لـ حماس، اليوم الخميس، إن إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق، وتستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح رفح واحتلال المعبر.

وأضاف الرشق في تصريحات له، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات، ويُلقي باللوم على حماس.

وأشار إلى أن موافقة حماس على مقترح الوسطاء، أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق.

وشدد عضو المكتب السياسي لحماس، أن الحركة متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر مصري رفيع المستوى استئناف المباحثات بالقاهرة بحضور كافة الوفود المشاركة في مفاوضات الهدنة .

وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري يُكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط الخلافية .

وأوضح المصدر، أن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية يشاركون في المفاوضات ومنفتحون نحو إنضاج وإنجاح الجهد المصري وصولا للاتفاق.

المصدر: elbalad

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