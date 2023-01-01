قيادي في حماس يكشف : إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق وقف أطلاق النار

وشدد عضو المكتب السياسي لحماس، أن الحركة متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم.
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لـ حماس، اليوم الخميس، إن إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق، وتستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح رفح واحتلال المعبر.
وأضاف الرشق في تصريحات له، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات، ويُلقي باللوم على حماس.
وأشار إلى أن موافقة حماس على مقترح الوسطاء، أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!