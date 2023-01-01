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قنبلة موقوتة في شعرك.. تحذير عاجل من مواد فرد الشعر

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صورة الخبر: فرد الشعر
فرد الشعر


حذرت هيئة الدواء المصرية? من استخدام بعض المواد الكيميائية في فرد الشعر وتنعيمه، مثل كريمات فرد الشعر التي تحتوي على الفورمالدهيد. ?


وأكدت الهيئة أن هذه الكريمات رغم أن لها قدرة على جعل الشعر أكثر استقامة؛ إلا أنه يمكن أن تسبب آثارًا جانبية وأضرارًا بالشعر.?
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وأشارت هيئة الدواء إلي ان المحلول الكيميائي الموجود في تلك الكريمات يعمل على إتلاف الشعر، والتهاب فروة الرأس، وتقصف وتكسر وتساقط الشعر.?


وتابعت هيئة الدواء : هناك بعض الأبحاث وجدت أن الاستخدام المتكرر لكريمات فرد الشعر قد يزيد من نسبة حدوث أضرار صحية بالغة.?

هيئة الدواء المصرية توصي بتجنب استخدام منتجات فرد الشعر


ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب استخدام منتجات فرد الشعر بمختلف مسمياتها؛ للحفاظ على الشعر من التلف والأذى، وكذلك تجنب مخاطر التعرض للفورمالدهيد وأبخرته كونه مادة مسرطنة تسبب أضرار صحية بالغة.?

المصدر: elbalad

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