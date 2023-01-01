قناع الشاي الأخضر والزبادي: وصفة طبيعية لتقشير وتفتيح البشرة



قناع الشاى الأخضر والزبادى قناع الشاى الأخضر والزبادى

وتقشير البشرة يمكن أن يكون من خلال المستحضرات الصناعية ولكن عادة الفتيات تفضل المقشرات الطبيعية.



قناع الشاى الأخضر لتقشير البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الشاى الأخضر والزبادى لتقشير وتفتيح البشرة.



المكونات:-

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نصف ملعقة شاى أخضرنصف ملعقة أرز مطحوننصف ملعقة شوفان مطحوننصف ملعقة لبن بودرملعقة زبادى كريميملعقة ماء وردالطريقة:-نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة معا ونخلطها جيدا حتى يتجانسوا.ثم نضيف ماء الورد وملعقة الزبادى ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.ثم نقوم بفرك القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق لمدة دقيقتين.ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.تقشير البشرةخطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرةوللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.- استخدام التونر:وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.- استخدام نوعين من المرطبات.لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.-استخدام السيروم.خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.- الاهتمام بتنظيف البشرة.أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.- يجب تقشير البشرة بنعومة.يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.