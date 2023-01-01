قطة تنقل عدوى نادرة وخطيرة لفتاة مراهقة

أظهرت تقارير طبية حديثة حادثة غير عادية، حيث تعرضت فتاة مراهقة لعدوى نادرة وخطيرة في العظام بسبب قطة صغيرة، الحادث لم يكن فقط مروعًا بالنسبة للفتاة وعائلتها، بل كشف أيضًا عن أهمية فهم الصحة الحيوانية والتوعية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات الأليفة.
التحقيق الطبي أظهر أن الفتاة تعرضت لعدوى نادرة تعرف باسم التهاب العظم والنقي، ناتجة عن بكتيريا Bartonella henselae التي نقلتها قطة صغيرة في المنزل،على الرغم من ندرة هذه الحالات، إلا أنها تبرز أهمية الحيطة والحذر عند التعامل مع الحيوانات المنزلية.
تفاصيل الحادث كانت مروعة، إذ تعاني الفتاة من آلام حادة وحمى، ولم يكن الفحص البدني كافيًا لتحديد سبب الأعراض، وبعد تشخيص العدوى والعلاج اللازم، تمكنت الفتاة من التعافي بالكامل، ولكن الحادث يظل تذكيرًا بأهمية الحذر والتوعية بمخاطر العدوى من الحيوانات الأليفة.
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