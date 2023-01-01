قريبًا.. Chromecast مع Google TV سيكون بمثابة مركز Google Home

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يحظى المنزل الذكي بدعم آخر، حيث أعلنت جوجل أن “وقت التشغيل المنزلي” سيسمح لمزيد من أجهزة التلفاز، بما في ذلك Chromecast مع Google TV، بالعمل كمركز لأجهزة Matter في Google Home.



أصدرت جوجل إعلانين رئيسيين حول المنزل الذكي اليوم. الأول هو Home APIs، وهي مجموعة جديدة من الأدوات التي ستسمح للتطبيقات بالاستفادة من إعداد Google Home الخاص بك وتوفير وظائف جديدة، مثل ميزة “Trusted Neighbor” الجديدة التي تعمل عليها ADT.



أما الميزة الأخرى فهي “Home runtime”، وهي ميزة ستسمح للأجهزة بالعمل كمحاور لـ Google Home.

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تقول جوجل إن وقت التشغيل المنزلي سيسمح لأحد الأجهزة بالمساعدة في توسيع نطاق التحكم في منزلك الذكي.سيتم القيام بذلك عن طريق تمكين الوصول عن بعد من خلال واجهات برمجة التطبيقات بالإضافة إلى إضافة نقطة حيث يمكن التحكم في أجهزة Matter محليًا بزمن انتقال منخفض.ويشبه هذا الوظيفة الحالية التي تستخدم أجهزة Nest كمراكز Matter، ولكن من الواضح أنها ستعمل مع التطبيقات التي تستخدم Home APIs.من بين الأجهزة التي سيتم دعمها كمحاور ستكون أجهزة التلفاز. إذ تقول جوجل إن أجهزة تلفاز جوجل “المحددة” التي تعمل بنظام Android 14 أو أعلى ستدعم كونها مركزًا.يتضمن ذلك أجهزة التلفاز اللوحية (مثل تلك التي تبيعها TCL وسوني وغيرها) بالإضافة إلى Chromecast مع Google TV.وتقول جوجل إن ذلك سيحدث “في وقت لاحق من هذا العام”، مما يعني ضمنيًا أن Chromecast قد يحصل على Android 14 في الأشهر القادمة.ستدعم بعض أجهزة تلفاز LG أيضًا وقت التشغيل. لا يبدو أن هذا سيسمح للمستخدمين بالتحكم فعليًا في منزلهم الذكي من خلال Google TV (خارج المساعد)، للأسف، ولكنه قد يجعل التلفاز جزءًا أكثر أهمية من المنزل.