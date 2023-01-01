قريبًا في مصر.. الإعلان عن هاتف Redmi 14C الجديد رسميًا في الخارج

Redmi 14C
كشفت شركة شاومي رسميًا عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi 14C عبر موقعها العالمي، مما يدل على نيتها طرح الهاتف في الأسواق العالمية والعربية قريبًا، بما في ذلك السوق المصري. ويتم تقديم الهاتف الجديد بترقيات واضحة عن الجيل السابق Redmi 13C مع معالج جديد يتم تقديمه لأول مره من شركة ميدياتك.
مواصفات Xiaomi Redmi 14C :-
أبعاد الهاتف 171.8×77.8×8.2 مم
وزن الهاتف 204 جرام ~ 211 جرام
الخامات الخارجية بالكامل من البلاستيك
دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري في نفس الوقت
شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.88 بوصة بدقة 1640×720 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 260 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 600 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
الشاشة حاصلة على شهادة TUV Rheinland لإنخفاض نسبة الضوء الأزرق
معالج ميدياتك Helio G81 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A86 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، المعالج الرسومي هو Mali G52
الهاتف يعمل بنظام تشغيل HyperOS
مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام، او 256 جيجا مع 8 جيجا رام
الذاكرة من نوع eMMC 5.1 والرامات من نوع LPDDR4x
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كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، مع عدسة ثانوية للمساعدة على التصوير في مختلف الظروف
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
خاصية NFC ومستشعر IR Blaster مدعومين
مستشعر التقارب غير موجود حقيقي
بطارية بسعة 5160 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأسود، الأخضر، الأزرق والبنفسجي
يبدأ سعر Xiaomi Redmi 14C الجديد في بعض الأسواق بالخارج من ما يُعادل 130 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، ويصل الى 165 دولار أمريكي لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.
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