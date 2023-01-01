قريبًا في مصر.. الإعلان عن هاتف Redmi 14C الجديد رسميًا في الخارج



Redmi 14C Redmi 14C

كشفت شركة شاومي رسميًا عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi 14C عبر موقعها العالمي، مما يدل على نيتها طرح الهاتف في الأسواق العالمية والعربية قريبًا، بما في ذلك السوق المصري. ويتم تقديم الهاتف الجديد بترقيات واضحة عن الجيل السابق Redmi 13C مع معالج جديد يتم تقديمه لأول مره من شركة ميدياتك.

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مواصفات Xiaomi Redmi 14C :-أبعاد الهاتف 171.8×77.8×8.2 مموزن الهاتف 204 جرام ~ 211 جرامالخامات الخارجية بالكامل من البلاستيكدعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري في نفس الوقتشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.88 بوصة بدقة 1640×720 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 260 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 600 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزالشاشة حاصلة على شهادة TUV Rheinland لإنخفاض نسبة الضوء الأزرقمعالج ميدياتك Helio G81 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A86 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، المعالج الرسومي هو Mali G52الهاتف يعمل بنظام تشغيل HyperOSمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام، او 256 جيجا مع 8 جيجا رامالذاكرة من نوع eMMC 5.1 والرامات من نوع LPDDR4xكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، مع عدسة ثانوية للمساعدة على التصوير في مختلف الظروفالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهخاصية NFC ومستشعر IR Blaster مدعومينمستشعر التقارب غير موجود حقيقيبطارية بسعة 5160 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأسود، الأخضر، الأزرق والبنفسجييبدأ سعر Xiaomi Redmi 14C الجديد في بعض الأسواق بالخارج من ما يُعادل 130 دولار أمريكي لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، ويصل الى 165 دولار أمريكي لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.