قريباً .. سلوفاكيا تعلن عن استخدام التاكسي الطائر

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت شركة " KleinVision" في دولة سلوفاكيا، سيارة هجين، وهي عبارة عن نصف طائرة ونصف سيارة، وأطلق عليها اسم "AirCar " لتستخدم في التنقل بين المدن، خلال حفل أقيم هذا الأسبوع للاحتفال بأحدث إنجاز للشركة.

وصُنعت السيارة الطائرة " AirCar"، على يد البروفيسور ستيفان كلاين والمؤسس المشارك لشركة "KleinVision "، وتمت الموافقة على طيران " AirCar" في عام 2022 بعد أكثر من 200 تجربة عملية لإقلاع وهبوط ناجحين.

وتستطيع "AirCar" التحول من سيارة رياضية إلى طائرة خلال دقائق، ويحتوي النموذج الأولي ذو المقعدين الذي يبلغ وزنه 1000 كجم على أجنحة قابلة للطي ومروحة في الخلف، ويحتاج فقط إلى 300 متر من المدرج للنزول من الأرض إلى السماء.

ويتم تشغيل "AirCar" حاليًا بواسطة محرك " BMW" سعة 1.6 لتر، على الرغم من أن الخطة النهائية هي الانتقال إلى الطاقة الكهربائية.

وقال "زاجاك" لشبكة سكاي نيوز"، " بمجرد أن تتحسن التكنولوجيا، سنعمل ببساطة على البطاريات"، وأضاف: "نحن نسد الفجوة بين الطريق والسماء، ويأمل "زاجاك" في أن تصل سيارة "AirCar " إلى السوق في غضون عام تقريبًا.

وأخيرا قال زاجاك " لكي تتمكن من تشغيل السيارة، ستحتاج إلى الحصول على رخصة قيادة ورخصة طيار، وعلاوة على ذلك، ستحتاج أيضًا إلى إجراء دورة طيران متخصصة لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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