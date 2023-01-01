"قرقاش ينتقد دولة عربية دون تسميتها: غريب أمرها تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات

أعرب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش الثلاثاء عن استغرابه تصرفات دولة شقيقة عربية حيال علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
المستشار الرئاسي الإماراتي ينتقد تصرفات دولة عربيةقرقاش: الإمارات ماضية بطريقها ولن نلتفت إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته
وقال قرقاش في منشور على حسابه في منصة "إكس" دون أن يوضح فيه أي دولة يقصد: "غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة وهي تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح".
وأضاف: "ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا".
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