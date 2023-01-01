"قرقاش ينتقد دولة عربية دون تسميتها: غريب أمرها تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات

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صورة الخبر: المستشار الرئاسي الإماراتي
المستشار الرئاسي الإماراتي

أعرب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش الثلاثاء عن استغرابه تصرفات دولة شقيقة عربية حيال علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

المستشار الرئاسي الإماراتي ينتقد تصرفات دولة عربيةقرقاش: الإمارات ماضية بطريقها ولن نلتفت إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته
وقال قرقاش في منشور على حسابه في منصة "إكس" دون أن يوضح فيه أي دولة يقصد: "غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة وهي تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح".

وأضاف: "ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا".

وسبق أن أكد المستشار الرئاسي الإماراتي أن بلاده "ماضية في طريقها دون الالتفات إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته".

وقال قرقاش في منشور سابق على منصة "إكس" منتقدا ما وصفه بـ"الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات": "الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتا، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرين في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباء منثوراً. هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد".

المصدر: RT

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